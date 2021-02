Se si è stanchi delle classiche preparazioni e si ha il desiderio di evadere dalla routine, ecco la ricetta che può tornare utile. La Redazione, questa sera vuole dare il giusto lustro anche ad una ricetta di origini americane ma che ha spopolato in tutto il mondo in breve tempo. Riflettori puntati sui famosissimi pancakes. Generalmente dolci, i pancakes rappresentano anche delle ottime preparazioni salate. Di seguito, una ricetta facile e gustosa dal cuore color arancio.

Ingredienti

a) 200 g di polpa di zucca;

b) 1 uovo;

c) 150 g di farina tipo 00;

d) 200 ml di latte;

e) sale, pepe e noce moscata q.b.

f) olio extra vergine q.b.

Un’idea furba e facilissima adatta a chi è stanco di portare in tavola le solite ricette. Procedimento

Per realizzare degli ottimi pancakes salati, per prima cosa far cuocere in padella o a vapore la zucca tagliata a pezzetti.

In una ciotola, inserire le uova e lavorarle con la farina, precedentemente setacciata. Mescolare e poi versare il latte. Aggiungere un pizzico di sale, il pepe e poi anche la noce moscata. Mescolare e amalgamare gli ingredienti. Schiacciare la zucca con una forchetta e poi unirla al composto.

Una volta ottenuta una pastella piuttosto densa è il momento della cottura.

In una padella antiaderente, unta con un po’ d’olio- Versare metà della pastella e far cuocere il primo pancake. Girarlo per far cuocere entrambi i lati. Una volta cotto, adagiare il pancake su un piatto.

Stesso procedimento per il secondo pancake. Infine, accompagnare con verdura grigliata, prosciutti e formaggio per completare il piatto. Ed ecco che in pochi minuti, si potrà servire una prelibatezza squisita, buona da leccarsi i baffi.

