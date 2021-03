Un’idea furba che sta spopolando per risparmiare sugli acquisti, il segreto sta nei vecchi maglioni!

Riciclare è il nuovo trend dell’anno. Complice anche la pandemia causata dal coronavirus, la crisi economica si fa sentire. Oggi, più di ieri!

Le famiglie stringono la cinghia per centellinare le spese.

Nell’era del consumismo estremo si sta assistendo ad un cambio di rotta importante. C’è più consapevolezza di uno sviluppo sostenibile e attento agli sprechi.

Sono sempre di più, infatti, le persone che scelgono prodotti realizzati dal riciclo di altri materiali. In questo modo, innanzitutto, si risparmiano soldi preziosi e poi, non meno importante, si inquina meno.

Due concetti che stanno spingendo molte famiglie a cercare la “ricchezza” negli armadi di casa, tra i capi d’abbigliamento usurati e datati che non mettiamo più.

I vecchi maglioni o gilet in lana possono trasformarsi un un accessorio molto carino e alla moda. Ed è per questo motivo che sta spopolando questa idea di riciclo geniale.

L’idea di riciclare vecchi maglioni o gilet di lana non è nuova sicuramente ma ciò che ha portato alla ribalta, oggi, questa tecnica è il riuso chic dei materiali.

Sempre più numerose sono le influencer e i personaggi famosi che sfoggiano con soddisfazione le nuove creazioni. Sopratutto se il riciclo di questi capi viene realizzato dalla loro stesse mani.

Ed ecco che da un gilet di lana troppo largo si può creare una borsa di tendenza. Basteranno poche mosse.

Tagliare il capo in orizzontale, subito dopo la fine del collo. A mano e poi con la macchine per cucire, chiudere l’estremità appena tagliata. In questo modo si formerà un rettangolo di lana chiuso da un lato.

Per realizzare la fodera bisognerà tagliare della stessa misura della rettangolo di lana, quindi della borsa, due strisce di una tela di cotone. Con il poliestere creare l’imbottitura per irrigidire la struttura della borsa. Inserire l’imbottitura e poi fissare la fodera.

Imbastire la cerniera prima sulla maglia e poi sulla fodera ed infine cucire a macchina.

Rigirare la borsa e provvedere all’attaccatura dei manici. Questo passaggio richiede un po’ di pazienza ma il risultato sarà eccezionale.

