Un’idea croccante, originale e sfiziosa per stupire gli ospiti con un delizioso aperitivo.

L’Epifania tutte le feste porta via, si sa, ma la voglia di stare insieme rimane. La pandemia ci ha costretti ad isolarci ma il momento di riabbracciare amici e parenti senza paura verrà! Sarà quindi tempo di festeggiare con brindisi accompagnati da sfizi vari che contribuiranno a rendere l’atmosfera ancor più conviviale e festosa. Ottimisticamente quindi proponiamo una simpatica alternativa alle tradizionali patatine fritte: un’idea croccante, originale e sfiziosa per stupire gli ospiti con un delizioso aperitivo, gli stick di ceci e mais.

Ingredienti

600g di acqua;

100 di farina di ceci;

50 di farina di mais;

b. paprika in polvere;

un pizzico di curry;

rosmarino q.b.;

sale q. b.;

olio evo q.b..

Preparazione

Porre sul fuoco una pentola dal fondo spesso, versarvi i 600 gr di acqua quindi aggiungere il sale, il rosmarino, la paprika e il pizzico di curry. Portare quindi ad ebollizione. Nel frattempo miscelare le farine in una ciotola. Quando l’acqua avrà raggiunto l’ebollizione versare il mix di farine setacciate a pioggia mescolando con un mestolo di legno.

Continuare a mescolare velocemente, onde evitare che si formino grumi, per circa 10 minuti tenendo il pentolino su una fiamma medio/bassa finché il composto non si sarà addensato per bene.

Se nonostante tutto i grumi si fossero formati comunque, nessun problema! Correre subito ai ripari avvalendosi di un frullatore ad immersione con cui si mixerà il composto facendolo tornare omogeneo. Rivestire una teglia rettangolare (potrebbe andar bene una misura tipo 20×30) con carta forno. Spennellarla con olio, e versarvi il composto raggiungendo uno spessore di circa 1 cm. Lasciar raffreddare affinché il composto si rassodi e si possa tagliare.

Una volta freddo, trasferirlo su un tagliere e tagliarlo a strisce dello spessore di una patatina prefritta, ovviamente più saranno sottili più verranno croccanti!

La cottura dei gustosi stick di ceci e mais

A questo punto trasferire gli stick ottenuti su una teglia antiaderente e leggermente unta. Oliarli ancora un po’, l’ideale sarebbe utilizzare un dispenser nebulizzatore con cui vaporizzare l’olio su tutta la superficie in maniera omogenea senza appesantirli. Mettere in forno preriscaldato a 200° per circa 30 minuti, avendo cura di girare gli stick a metà cottura.

Vanno serviti ben caldi e sono squisiti accompagnati con qualche salsina, ketchup, maionese o magari una bella salsa piccante per dare una spinta in più al gusto. Questi stick non hanno nulla da invidiare alle tradizionali patatine e sono di certo più leggeri, uno tira l’altro! Sono un’idea croccante, originale e sfiziosa per stupire gli ospiti con un delizioso aperitivo.

Si possono servire come finger food insieme alle Albondigas per un apericena diverso dal solito e dal sapore internazionale. Provare per credere!