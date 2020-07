Unicredit sul filo del rasoio: le prospettive di lungo termine del titolo

Unicredit insieme a Enel, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Assicurazioni Generali è tra le aziende che Equileap riconosce come le migliori tra le blue chip italiane (le maggiori 40 società quotate a Piazza Affari) della classifica sulla parità di genere.

Un’ottima notizia che probabilmente non ha e non avrà alcun impatto sull’andamento delle quotazioni in Borsa, ma che ci piace riportare.

Passando ad argomenti più prettamente finanziari, è di questi giorni la notizia pubblicata del giornale francese Echos secondo la quale un pool di banche europee (di cui farebbe parte Unicredit) starebbe per creare un circuito di pagamento paneuropeo che dovrebbe fare concorrenza a Visa, MasterCard e non solo.

Sullo sfondo, poi, rimane la lotta in corso contro Intesa Sanpaolo a causa dell’OPS su UBI Banca (Intesa Sanpaolo resisterà all’attacco frontale di Unicredit? La guerra su UBI Banca ormai volge al termine).

In attesa che i rumors si trasformino in notizie concrete, cosa ci dicono i grafici?

Analisi grafica e previsionale sul titolo azionario Unicredit

Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 30 giugno in ribasso dello 0,86% rispetto alla seduta precedente a quota 8,919€.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista, supportata anche da un segnale d BottomHunter. Tuttavia stenta a decollare e le quotazioni rimangono attaccate ad area 8,0617€. Come si vede dal grafico, infatti, sono ormai cinque settimane che va avanti il balletto intorno a questo livello senza che si riesca a prendere una decisione precisa. Bisogna, quindi, prestare molta attenzione a chiusure settimanali, confermate in quelle successive, inferiori a 8,0617€.

La prudenza è d’obbligo, inoltre, in quanto sul time frame mensile rimane sempre valida la proiezione ribassista di lungo termine.