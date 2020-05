UniCredit sostiene Zamperla e la Cooperativa Sociale Osa

In arrivo finanziamenti per Zamperla e per la Cooperativa Sociale Osa per affrontare l’emergenza covid-19. In particolare, la storica azienda italiana fondata nel 1966 attiva nel mercato delle attrazioni per i parchi di divertimento riceverà 12 milioni di euro grazie al contratto di finanziamento firmato con Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit. La durata del finanziamento è di 7 anni.

Il finanziamento andrà a supportare il piano di investimenti 2019-2022 dell’azienda vicentina, che ha come punto focale lo sviluppo de parco divertimenti Luna Farm. Inaugurato a fine 2019, il parco che vanta una superficie complessiva di circa 6.500 mq e una forza lavoro di circa 70 dipendenti, si trova all’interno del parco alimentare FICO a Bologna.

Il Gruppo Zamperla nel 2019 ha realizzato un fatturato di oltre 100 milioni di euro, esportando quasi la totalità dei prodotti e servizi. Conta complessivamente circa 450 dipendenti e 4 stabilimenti produttivi in Italia ed all’estero.

UniCredit: 3 milioni di euro per la Cooperativa Sociale Osa

La società che opera nel campo dell’outsourcing ospedaliero, del settore sociale, dell’assistenza domiciliare, della gestione delle residenze socio-sanitarie e in tutti i campi delle riabilitazioni, invece, potrà usufruire di 3 milioni aggiuntivi di liquidità. L’azienda ha definito i termini dell’accordo con UniCredit (MIL:UCG), assistita dalle garanzie rilasciate da SACE nell’ambito del programma GARANZIA ITALIA. La durata dell’operazione è di 72 mesi.

Tali risorse serviranno per fronteggiare l’incremento della necessità di circolante e consentiranno l’acquisto di protezioni individuali per gli operatori della Cooperativa. Inoltre, garantiranno la continuità nel pagamento degli stipendi ai soci e gli investimenti in nuove tecnologie per le strutture residenziali e ambulatoriali della Cooperativa.

Per UniCredit si tratta già della terza operazione di finanziamento messa in campo con Garanzia SACE. Come osserva Salvatore Pisconti, Responsabile per il Centro Italia di UniCredit.

La banca milanese è stata la prima in Italia a erogare un finanziamento di questa tipologia per aiutare le aziende a superare questa fase di emergenza.

Approfondimento sul titolo Unicredit