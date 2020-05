Sgombriamo subito il campo e nelle prossime righe spiegheremo perchè Unicredit non è ancora da comprare : il rischio è di un vero capitombolo!

Si parla di banche italiane e si continua dire che prima o poi risaliranno. Su alcuni forum e in alcune discussione sul web c’è chi paragona i prezzi attuali con quelli di anni fa. “il ragionamento errato che si fa è il seguente: ” se il titolo 10 anni fa quotava a 100 e ora vale 10, solo se ritornerà a 20…”. Pazzesco ma molti, tanti ragionano così anche fra chi dovrebbe essere addetti ai lavori e mettere in guardia da questi comportamenti. Atteggiamenti e ragionamenti questo da abbecedario delle perdite!

La comparazione dei prezzi è la strada per rimanere ingessati in posizioni in perdite per tanti anni e non è detto che queste verranno mai recuperate.

Il fatto che un titolo x anni fa abbia raggiunto un prezzo potrebbe essere stato dovuto a elementi mai più ripetibili. Inoltre, un titolo azionario che scende significa che quella società continua a perdere colpi. Tale movimento rimarrà tale fino a quando non si ravviserà un’inversione.

Unicredit non è ancora da comprare: il rischio è di un vero capitombolo!

Fatta questa premessa per completare il quadro va ulteriormente spiegato che un titolo azionario ed una società quotata può anche fallire e questo è una possibilità che che non va mai esclusa per nessuno!

Veniamo alla banca di Piazza Cordusio.

Unicredit (MIL:UCG) oggi è in leggero rimbalzo +0,30% a Piazza Affari e si porta a 6,75 ca. Il minimo annuale è stato a 6,012 ed il massimo a 14,442. Il amssimo storico del titolo è stato toccato nel 2007 a 186,111.

In base ai nostri calcoli il fair value attuale è a 4,13 con una sopravvalutazione di circa il 63%. Le stime degli analisti invece calcolano un prezzo obiettivo a 10,01.

Riteniamo molto attendibili le nostre stime di fair value e pertanto le consideriamo la nostra strada maestra.

Dove sono diretti le quotazioni?

Fino a quando non si registrerà una chiusura mensile superiore ai 7,70 le quotazioni sono dirette verso area 4,13.

Meglio stare al momento a guardare, il rischio è di un vero capitombolo!