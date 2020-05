Unicredit formerà sviluppatori front-end e Data Scientist con la tree school

Formazione in azienda per mille giovani siciliani e del Mezzogiorno grazie ai corsi tree school. Unicredit è lieta di annunciare il nuovo progetto che prevede la formazione gratuita online di giovani, con la possibilità di accesso diretto ad opportunità di lavoro.

I primi corsi della tree school, un polo di formazione innovativa con sede a Catania, partiranno il 3 giugno 2020. La formazione avverrà sulle competenze maggiormente ricercate nel mercato del lavoro, ovvero quelle legate al digitale e alle nuove tecnologie. I primi due corsi online avranno una durata di 240 ore attraverso cui Unicredit formerà sviluppatori front-end e Data Scientist. I corsi che partiranno a ottobre, invece, formeranno sviluppatori back-end, sviluppatori di app mobile ed esperti di cyber security.

Potranno accedere ai corsi giovani siciliani e del Sud, nella fascia di età compresa tra i 18 e i 30 anni, soprattutto neolaureati e laureandi in discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica).

Experis, brand di ManpowerGroup, e UniCredit (MIL:UCG) attraverso il suo programma di Social Impact Banking, sono partner strategici dell’iniziativa. L’investimento complessivo nel progetto è di 3,1 milioni di euro.

La formazione avviene per un settore in cui i posti di lavoro ci sono e, anzi, il mismatch tra domanda e offerta è ormai conclamato. Dalle previsioni dei fabbisogni occupazionali 2019-2023 stimate da Unioncamere si evince che le imprese e PA ricercheranno in Italia tra 270.000 e 300.000 lavoratori con specifiche competenze digitali.

Il programma Social Impact Banking di UniCredit

Lanciato a dicembre 2017, il progetto di Unicredit è stato successivamente esteso in altri 10 Paesi europei in cui la banca è presente. Ha consentito 61 finanziamenti di impatto in Italia, pari a 69 milioni di euro, con 9 finanziamenti in Sicilia, pari a 2,8 milioni di euro.

UniCredit è fortemente impegnata a sostenere le comunità e le imprese promettenti e capaci di avere un più ampio impatto sociale positivo, spiega Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di Unicredit. Per adattarsi ai cambiamenti le imprese, impegnate in questo momento a ripartire, dovranno attrezzarsi ad affrontare un mondo completamente nuovo, per tale ragione la formazione specialistica rivestirà un ruolo sempre più centrale.

