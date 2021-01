Ci siamo passati tutti in questo momento della vita e ci siamo posti la stessa domanda. Come faccio a dimagrire senza sforzi?

In molti dicono che bisogna bere tanta acqua fredda, altri dicono che basta eliminare determinati cibi dalla nostra dieta. Ci sono persino alcuni che danno la colpa alla grandezza delle ossa che farebbe sembrare il corpo più grosso.

Noi di ProiezionidiBorsa crediamo a queste cose come uno storico dell’arte crede al cerchio perfetto di Giotto. Ovvero, tutte fake news da quattro soldi. La realtà, come forse al solito, è davvero meno interessante. Richiede infatti sforzo, controllo e volontà. Ecco l’unico vero trucco per dimagrire seriamente.

Controllo

Possiamo proprio dirla così: il controllo. La regola base è proprio quella di controllare ciò che si mangia. Certo, scegliere prodotti di qualità. Certo ancora, avere una dieta variegata e sana con molta frutta e verdura.

Tuttavia, ciò che davvero conta è incamerare meno calorie di quelle che effettivamente consumiamo. In sintesi, è come se cercassimo di capire di quanta energia il nostro corpo ha bisogno per funzionare. Capito ciò, dovremmo regolarci di conseguenza.

La matematica non mente: o diminuiamo le calorie connesse a ciò che ingeriamo o aumentiamo il fabbisogno del nostro corpo. Come? Semplicemente spostandoci di più. Se vogliamo gustarci la nostra pizza preferita ai quattro formaggi (focus sulle calorie qua), dovremmo mettere in cantiere una bella corsetta. Oppure no, basta però che si calibri il resto dei nostri pasti.

Tra l’altro, Noi di ProiezionidiBorsa sconsigliamo fortemente le diete che comportano un brusco calo di calorie per svariate ragioni.

La prima è naturalmente legata alla salute: non è sano dimezzare l’apporto calorico da un giorno all’altro. La seconda riguarda, invece, la nostra psicologia: togliendo così tanto andremo a compensare altrove. Fumo, spuntini fuori pasto o altri errori che sulla lunga pagheremmo molto cari. Ecco, quindi, l’unico vero trucco per dimagrire seriamente.