Avere delle mani belle e curate è un ottimo biglietto da visita. La manicure restituisce all’esterno un’immagine curata e mai sciatta ad ogni età. Le nostre unghie possono essere delle tele sulle quali realizzare delle vere opere d’arte in miniatura.

Con il passare degli anni molte donne temono di apparire troppo eccentriche. Questo vale per il look, ma anche per i capelli e per le unghie. Dimostrare qualche anno in meno è possibile, basta soltanto farsi consigliare e scegliere outfit e tagli di capelli che ci faranno apparire più giovani.

Oggi invece vogliamo concentrarci sulle mani. Quello che vogliamo fare è suggerire un colore di tendenza quest’anno perfetto per rendere uniche le nostre unghie con eleganza e semplicità.

Dopo i 40 anni, c’è chi ha paura di osare con colori e nail art e sembrare fuori luogo. Fortunatamente, basta adottare dei piccoli accorgimenti che ci permetteranno di avere mani sempre perfette ed eleganti anche dopo i 50 anni.

Unghie sempre perfette e alla moda anche a 40 e 50 anni con questo colore da scegliere per una manicure spettacolare

Il colore perfetto per le nostre unghie potrebbe essere il verde salvia. Apprezzato non solo sulle unghie ma anche per decorare la casa, il verde salvia è il colore su cui puntare per mani da fare invidia.

Le sfumature pastello proprie di questo colore rendono la nostra manicure elegante, raffinata ma molto particolare.

Infatti, questo colore, anche detto celadon, è una tonalità meno nota rispetto ad altre come lo smeraldo oppure il verde menta.

Con questo smalto potremo colorare le nostre unghie anche realizzando nail art sofisticate, ma molto fini.

Swirl nails e french rivisitata

Per unghie sempre perfette e alla moda, oltre alla semplice versione tinta unita che non delude mai, possiamo sbizzarrirci realizzando nail art pazzesche.

Ad esempio, proviamo lo swirl nail art con il colore verde salvia. Questa tecnica prevede la realizzazione di linee curve sull’unghia per ricreare vortici e onde d’acqua. In questo caso, consigliamo di colorare in tinta unita tutte le unghie e realizzare lo swirl nail art solo su una. Così potremo evitare l’effetto “too much”.

Un’alternativa allo swirl nails è scegliere toni nude sulle unghie e poi impreziosirle con una french rivisitata in tinta verde salvia.

