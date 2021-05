L’estate è ormai alle porte e il pesante abbigliamento invernale sembra già uno sfocato ricordo. È tempo di indossare sandali stringati e abbellire le mani con anelli e bracciali colorati e scintillanti. Peccato che i piedi, in particolare, non siano al massimo del loro splendore ora che si desidera metterli in bella mostra. Le unghie ingiallite sono un problema che accomuna molte persone le cui cause hanno origini differenti. Per fortuna a volte non occorrono dei rimedio di lungo termine e si può risolvere il problema con qualche soluzione casalinga.

Perché le unghie di mani e piedi si ingialliscono?

Unghie gialle di piedi e mani finalmente sbiancate in 3 minuti grazie a un trucco veloce che le farà tornare lucide e splendenti. I rimedi naturali sono spesso decisamente economici e rapidi. Tuttavia, è sempre bene utilizzarli con i dovuti accorgimenti e le precauzioni che richiede il caso.

Il fumo di sigaretta ingiallisce dita e unghie del fumatore incallito. L’uso di scarpe chiuse e strette potrebbe essere una delle cause delle unghie gialle ai piedi invece. I materiali non traspiranti di alcuni tessuti favoriscono l’aumento della sudorazione di questa parte del corpo e quindi la proliferazione batterica.

Inoltre, anche l’utilizzo di smalti di bassa qualità per mani o piedi può causare un antiestetico effetto giallo alle unghie. Il colore delle unghie denuncia talvolta cause organiche alla base di questo problema. In tal caso che è sempre bene indagare le ragioni con un medico o professionista. Quando però la causa dell’ingiallimento risiede nello stile di vita che fare per sbarazzarsi del problema in maniera semplice e rapida?

Un impacco veloce per risultati sorprendenti

Esistono delle soluzioni green e rispettose dell’ambiente per prendersi cura dei proprio piedi. Lo abbiamo visto nell’articolo: “Talloni screpolati o spaccati finalmente morbidi in 5 minuti con un trucco spettacolare che li rende incredibilmente lisci e morbidi”. Una soluzione eco friendly è possibile anche per la cura delle proprie unghie.

Come avere unghie gialle di piedi e mani finalmente sbiancate in 3 minuti grazie a un trucco veloce che le farà tornare lucide e splendenti? Tutto quello che serve per pulire a fondo le unghie è un del succo di limone e del bicarbonato. Questi due ingredienti serviranno per preparare un impacco da applicare sulle unghie ingiallite.

All’interno di una bacinella versare dell’acqua tiepida insieme al succo di mezzo limone e 1 cucchiaino di olio extra vergine di oliva. Aggiungere 30 grammi di bicarbonato per mezza tazza di liquido nella bacinella e mettere i piedi a mollo per alcuni minuti. Il potere sbiancante del bicarbonato e quello sgrassante del limone dovrebbero rendere le unghie più chiare e lucide. Inoltre, l’olio extra vergine servirà a nutrirle e a donare luminosità togliendo l’effetto opaco. Dopo l’ammollo, lavare bene i piedi o le mani con acqua e il risultato sarà sorprendentemente piacevole.

