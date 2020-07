Ci sono periodi in cui non è possibile avere le mani curate e soprattutto una manicure impeccabile.

A volte le nostre unghie sono molto deboli e non riusciamo a farle crescere come ci piacerebbe perché si sfaldano continuamente. La prima cosa che ci viene da fare è andare in farmacia o al supermercato e comprare un olio o smalto rinforzante.

In realtà ci dimentichiamo che tutti i prodotti presenti sul mercato sono creati con prodotti naturali che molto probabilmente abbiamo anche in casa, o meglio nella nostra cucina. Quindi perché non provare a rinforzare le unghie con prodotti totalmente naturali e di uso comune.

In seguito vi indicherò qualche rimedio naturale per una manicure perfetta.

Rimedi naturali

Se avete le unghie che si rompono facilmente o si sfaldano è probabile che sia dovuto ad una carenza nutrizionale. Quindi bisogna partire dall’interno del vostro corpo.

Unghie fragili e sfaldate: ecco come fare

Tè all’ortica. Le foglie di ortica è un antico rimedio naturale, utile sia per la crescita dei capelli sia per le unghie più forti e più sane. Infatti, tanti farmaci sono a base di foglie di ortica in quanto sono ricche di minerali di cui il corpo ha bisogno. È consigliato bere una tisana al giorno, al mattino o alla sera prima di dormire.

Succo di limone e acqua tiepida.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Abbiamo già sentito parlare di questa combinazione come cocktail da bere al mattino. In questo caso possiamo usarlo anche per le unghie. Riempite una ciotola ampia con acqua tiepida e spremette mezzo limone, dopo di che immergete le mani dentro per circa 15 minuti. Da ripetere 3/4 volte a settimana.

Aceto di miele. L’aceto di miele contiene calcio, ferro, potassio, vitamine e molti altri minerali. Inoltre, aiuta a prevenire le infezioni delle unghie. Quindi mescolate in una ciotola una quantità di aceto e acqua in quantità uguali e immergente per 10 minuti.

Oli per le unghie

Se invece preferite soluzioni più semplici optate per gli oli e per le vostre unghie fragili e sfaldate: ecco come fare

L’olio di cocco è ottimo per le cuticole e per rafforzare le unghie.

L’olio d’oliva è la miglior soluzione economica a tutto, capelli, unghie, pelle secca ecc.

L’olio di semi di lino è estremamente ricco di acidi grassi essenziali, antiossidanti e minerali.