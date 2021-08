Quando le unghie sono fragili, si sfaldano o spezzano facilmente, è un chiaro segnale di una carenza alimentare. Esistono integratori specifici in grado di compensare queste mancanze. Il miglior modo, però, come spesso accade nel caso di carenze alimentari, è quello di integrare questi alimenti proprio attraverso la dieta. È importante conoscere quali alimenti sono i responsabili della fragilità delle unghie per incrementarli correttamente. È proprio vero che unghie forti e resistenti sono lo specchio di una sana alimentazione.

Cosa sono le unghie?

Le unghie non sono altro che delle cellule morte (corneociti), un po’ come i capelli. Nei primati sono utili a proteggere le estremità delle falangi e a rendere più precisa la presa. Le cellule morte di cui sono composte le unghie sono molto ricche di una sostanza che si chiama cheratina. Per garantirne la resistenza è indispensabile che non vengano a mancare alcune proteine e certi Sali minerali e vitamine.

Come nutrirle

Come già accennato, unghie forti e resistenti sono lo specchio di una sana alimentazione. Le proteine fondamentali da integrare, in caso di unghie fragili e che si sfaldano, sono alimenti che hanno un alto valore biologico. I cosiddetti aminoacidi essenziali.

Il pesce, le uova, il latte con i suoi derivati e la carne sono chiaramente tra questi alimenti. Anche la soia, i cerali e i legumi ne sono ricchi e forniscono anche ai vegetariani una valida alternativa per integrare queste proteine.

Le vitamine A e C sono responsabili, insieme alle proteine, di unghie forti e resistenti. Queste vitamine si trovano in moltissimi ortaggi e in molta frutta. I frutti e gli ortaggi di colore rosso e arancione sono quelli più ricchi di vitamina A. Gli agrumi e i peperoni sono invece quelli che contengono più vitamina C.

Infine, anche il ferro e lo zinco danno un loro contributo per unghie forti e resistenti. Il ferro si trova per lo più nella carne e nei legumi. Lo zinco, invece, in alcuni molluschi come le ostriche, ad esempio. Unghie forti e resistenti sono lo specchio di una sana alimentazione. Quindi vanno evitati alimenti molto processati e dai bassi valori nutrizionali, per preferire cibi più nutrienti. Ne gioveranno le unghie e non solo quelle.

