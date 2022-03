In cucina, possiamo dare libero sfogo alla nostra creatività. Realizzare piatti sempre nuovi e originali, infatti, può essere uno stimolo incredibile che migliorerà il nostro umore. Per questo motivo, quindi, non dovremmo mai e poi mai fermarci a cucinare sempre gli stessi piatti. Al contrario, reinventarci è il modo migliore per stare ai fornelli. E, proprio per questo motivo, oggi vogliamo proporre un dolce davvero anticonvenzionale e fuori dagli schemi, che potrebbe stupire tutti gli ospiti presenti a cena.

Una vera e propria delizia per il palato che non tutti hanno ancora assaggiato

Il piatto che vogliamo proporre oggi è un delizioso dessert che moltissimi ancora non conoscono. Si tratta di una mousse al cioccolato, certamente ricetta molto amata e nota alla maggior parte di noi. La differenza, però, sta negli ingredienti che proporremo nello specifico per questa ricetta particolare. Infatti, in questo caso, dovremo procurarci anche arachidi e popcorn. E se, a prima vista, questi alimenti sembrano stonare tra di loro, in realtà il risultato sarà davvero eccellente. Dunque, per preparare la nostra mousse, ci serviranno:

400 ml di latte intero;

600 g di cioccolato fondente;

400 g di arachidi;

400 g di popcorn;

800 g di panna semi-montata;

70 g di burro;

acqua;

120 g di zucchero semolato;

12 g di gelatina in fogli;

200 gr di sciroppo di zucchero;

100 g di cacao amaro.

Un’esplosione unica e armonica di sapori questa deliziosa mousse da preparare in pochissimi minuti per stupire tutti i commensali

Per prima cosa, mettiamo i fogli di gelatina in una ciotola di acqua fredda. Intanto, facciamo bollire il latte e sciogliamo successivamente la gelatina. Mescoliamo e aggiungiamo anche il cioccolato fondente diviso in piccoli quadrati. Continuiamo a mescolare gli ingredienti e, dopo qualche minuto, versiamo la panna montata. Quando il composto sarà ben amalgamato, mettiamo tutto negli stampini e facciamo freddare in congelatore. Prendiamo un pentolino e, al suo interno, versiamo zucchero e acqua. Poi sarà il momento di inserire anche il burro e, quando sarà sciolto, aggiungiamo le arachidi e i popcorn precedentemente scaldate in microonde. Mettiamo il tutto su un piano con carta da forno e lasciamo freddare. Quando il composto sarà abbastanza compatto, dividiamolo in quadratini.

In un altro pentolino, facciamo riscaldare lo sciroppo di zucchero con il cacao amaro e mescoliamo il tutto con una frusta. Versiamo il composto sempre su una teglia protetta con carta apposita e facciamo cuocere nel forno a 180 gradi. E ora è il momento di realizzare il piatto. Facciamo scongelare la mousse e dividiamola nei piattini appositi, decorandola con le arachidi e i popcorn caramellati. Aggiungiamo la panna intorno e spolveriamo un po’ di cacao in polvere per dare il tocco finale. Un’esplosione unica e armonica di sapori questa deliziosa ricetta che ci lascerà davvero senza parole.

Approfondimento

Ecco la deliziosa colazione salata che non conoscevamo e di cui non potremmo più fare a meno