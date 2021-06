Quando il termometro inizia a segnare temperature da capogiro, scegliere una adeguata alimentazione che nutra e idrati il corpo è fondamentale. D’estate il corpo deve attivare dei meccanismi di termoregolazione per contrastare il caldo circostante e per questo è necessario apportare i necessari nutrimenti. Quando il caldo diventa davvero insopportabile si tende a sudare per perdere liquidi e abbassare la temperatura corporea. Tuttavia, il sudore fa perdere anche importanti sostanze del corpo che è utile integrare in maniera adeguata. Ecco una semplicissima ricetta che rappresenta una vera e propria fonte di energia nella sua leggerezza.

Quali nutrienti speciali sono presenti in questa semplice e straordinaria pietanza

Una delle pietanze estive che potrebbe fornire un buon apporto di nutrienti è il prosciutto crudo e melone. Un’esplosione di vitamine e sali minerali in questo piatto estivo salutare e gustoso. Nella sua estrema semplicità di preparazione il connubio tra prosciutto e melone rappresenta una importante fonte di integrazione naturale.

Melone e prosciutto crudo forniscono un buon apporto di potassio, uno dei principali minerali che si tende a perdere con la sudorazione. Una adeguata integrazione di potassio aiuta a far lavorare bene i reni che eliminano scorie e sostanze di scarto dall’organismo. Inoltre, il potassio svolge anche un ruolo fondamentale nella regolazione della pressione sanguigna contrastandone l’abbassamento che in genere si verifica con il caldo eccessivo.

Una alimentazione consapevole che tiene conto anche del gusto e della praticità

Il melone Cantalupo contiene anche numerose proprietà che lo rendono un frutto davvero speciale. Lo abbiamo illustrato nell’articolo “Il frutto dalle straordinarie proprietà benefiche per il corpo si può gustare in questa stagione”. Esso contiene vitamine del gruppo B, vitamina C e PP. Inoltre, è ricco di betacarotene che aiuta a schermare la pelle dai raggi ultravioletti e a godersi la tintarella. L’equilibrio che si crea nel connubio tra prosciutto e melone, dunque, non interessa solo le esigenze del palato, ma riveste un ruolo importante nell’apporto nutrizionale. Insomma, si ha davvero un’esplosione di vitamine e sali minerali in questo piatto estivo salutare e gustoso, facilissimo da preparare e portare in spiaggia.

