La cucina è un’arte che può dare tante soddisfazioni. Ci sono tantissime ricette da provare, che arrivano sia da vicino che da lontano. L’Italia per fortuna è una miniera inesauribile di cibi di alta qualità e di ricette deliziose. Ad esempio, il nord può regalare delizie come la bisciola, un dolce di Sondrio davvero indimenticabile. Al sud invece troviamo dei capisaldi della cucina napoletana come il babbà.

Ma anche l’estero regala grandi gioie in fatto di cucina. Ad esempio in un articolo precedente abbiamo parlato del pico de gallo, una ricetta messicana perfetta per il caldo estivo.

Anche oggi andiamo all’estero, e più precisamente in Bulgaria. Lo faremo scoprendo un’insalata facilissima da fare ma che regala freschezza ed anche tanta bontà. Scopriremo un’esplosione di sapori in questa fantastica ricetta dell’estate che viene da lontano.

Il piatto bulgaro

Oggi parleremo dell’insalata Ovcharska. Il nome sembra difficile, ma significa semplicemente “insalata del pastore”. Essa è molto popolare in Bulgaria per il suo gusto rinfrescante, e per il fatto che utilizza unicamente verdura di stagione.

Per fare questa semplice insalata avremo bisogno di prosciutto cotto, uova, funghi, cipolle, peperoni, cetrioli e prezzemolo. Molti di questi si trovano probabilmente già nel nostro orto, e non dobbiamo nemmeno comprarli. Per altri invece, come il prosciutto, basta andare dal nostro negozio di fiducia. Oltre a tutti questi ingredienti, ce n’è un altro un po’ più difficile da reperire ma che regala quel tocco in più al piatto.

A tutti gli ingredienti sopra va aggiunto del formaggio sirene. Si tratta di un tipico formaggio bulgaro prodotto a partire dal latte di pecora. Per trovarlo rivolgiamoci ai migliori siti di alimentari online, così ci assicureremo di ricevere un prodotto di qualità. Se invece preferiamo alternative più facili da reperire, possiamo ripiegare sulla feta greca, che troviamo anche nei supermercati.

L’ideale però sarebbe trovare il formaggio sirene. Esso ha una consistenza media, ed è perfetto tagliato a cubetti in un’insalata. Si tratta del formaggio più popolare di tutta la Bulgaria, e sono molte le aziende che lo producono artigianalmente o a livello industriale.

La preparazione del piatto è ovviamente semplicissima. Basta prendere tutti gli ingredienti, tagliarli a tocchetti, e mescolarli bene. Poi aggiungere un filo d’olio d’oliva e mescolare ancora. Lasciamo riposare per alcuni minuti e serviamo questo piatto originale e rinfrescante, che siamo sicuri sorprenderà tutti i commensali. Ora non resta che studiare come si pronuncia “ovcharska”.