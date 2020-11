La giornata di venerdì è stata molto interessante per diversi aspetti. I mercati azionari hanno confermato forza relativa continuando a salire e alcuni titoli a Piazza Affari hanno generato segnale di inizio rialzo. Oggi analizziamo un’esplosione di momentum che genera un segnale di acquisto per Notorious Pictures sottovalutato del 100%.

La società produce e distribuisce contenuti multimediali in Italia.

Calcolatore del reddito da investimenti

Calcola in soli 60 secondi quali dovrebbero essere i tuoi risparmi per affrontare una pensione confortevole. Se hai 350.000 € da investire, accedi al Calcolatore del reddito da investimenti e agli aggiornamenti periodici Scopri di più

Il titolo (MIL:NPI) ha chiuso la giornata di contrattazione del 27 novembre a 1,63 in rialzo del 2,52%.

Da inizio anno ha segnato un minimo a 1,12 ed un massimo a 2,74. Dal 2014, anno della quotazione ad oggi, il minimo a 0,556 ed il massimo a 3,842.

Perchè mostriamo interesse verso questo titolo. Quali sono i motivi?

Un’esplosione di momentum che genera un segnale di acquisto per Notorious Pictures sottovalutato del 100%

Abbiamo studiato le comunicazioni societarie e gli ultimi anni di bilancio e si prevede che gli utili dovrebbero crescere del 49,52% all’anno. Abbiamo inoltre letto le raccomandazioni degli analisti e trovato un solo giudizio con previsione di fair value a 2,20. I nostri calcoli basati sul modello di valutazione del discounted cash flow invece, proiettano il fair value al prezzo di 3,10. Non ravvisiamo particolari squilibri e quindi questi sono tutti elementi che ci fanno guardare al titolo con grande attenzione, soprattutto alla luce della chiusura di contrattazione di venerdì.

La nostra strategia di investimento

Riteniamo che dal punto di vista grafico Notorious Pictures possa essere all’inizio di un forte slancio rialzista e che il movimento iniziato venerdì possa continuare per almeno un 30% nel breve termine (1/6mesi). Il nostro consiglio è di comprare ai livelli attuali con stop loss di lungo termine a 1,33 e di breve termine a 1,50 e di mantenere di lungo termine. Il nostro target sul titolo è ambizioso ed è superiore ai 3,10 di lungo termine (2/3 anni).

Come al solito si procederà per step e di volta in volta su queste pagine definiremo la tendenza e di punti di inversione.