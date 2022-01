Un’esplosione di gusto in bocca questo hamburger di carne dal ripieno succulento, morbidissimo e facile da preparare

Con hamburger spesso intendiamo l’intero panino con farcitura e quello che viene chiamato patty. Ma in realtà la parola hamburger va anche ad indicare il medaglione o la polpetta schiacciata di carne. Questa saporitissima polpetta di carne macinata è uno dei piatti più amati da grandi e piccini.

Ne esistono di tanti tipi, classico di bovino ma anche di maiale o pollo. Condito anche solo con sale, pepe e qualche erba aromatica è un vero tripudio di gusto. In genere quello classico di bovino viene servito a cottura media e con un peso di 200 grammi. Già solo a sentirne parlare sentiamo l’acquolina in bocca.

Ormai sono tanti i ristoranti specializzati solo nella preparazione di hamburger e panini. Una moda che ormai ha conquistato davvero tutti grazie all’incredibile varietà di questo piatto. Per preparare un ottimo hamburger anche in casa però bisogna fare attenzione alla carne macinata. Non vanno bene tutti i tagli di carne e bisogna scegliere la giusta grana che non deve essere troppo fine.

Una volta in possesso di tutto il necessario siamo pronti a condire il nostro hamburger e cuocerlo sulla piastra. Ma se vogliamo dare un tocco in più di sapore e stupire gli ospiti possiamo provare la versione ripiena. In pratica trattiamo l’hamburger come se fosse una grossa polpetta e lo farciamo.

Ricetta con sorpresa

Per questa ricetta serviranno circa 200 grammi di carne macinata di manzo perché venga succoso. Poi 2 fette di prosciutto cotto, un tocchetto di Parmigiano Reggiano, sale, pepe e olio EVO. Il procedimento è semplicissimo, condiamo con sale e pepe la carne macinata. Amalgamiamo bene usando le mani e dividiamo la carne in due palline di uguali dimensioni.

Prendiamo la prima pallina e schiacciamola con le mani premendo leggermente al centro. Posizioniamo le 2 fette di prosciutto cotto e il tocchetto di formaggio. Possiamo utilizzare anche un formaggio a pasta filata o la scamorza ad esempio. Dopodiché con l’altra pallina chiudiamo l’hamburger sigillando bene i bordi per non far fuoriuscire il ripieno in cottura.

Massaggiamo entrambi i lati con dell’olio EVO spalmandolo bene e cuociamo sulla piastra. Attenzione per una buona riuscita del piatto la piastra in ghisa o antiaderente deve essere molto calda. Impiattiamolo con un’insalata o mettiamolo in un panino e godiamoci ogni morso.

Un’esplosione di gusto in bocca questo hamburger di carne dal ripieno succulento, morbidissimo e facile da preparare. Se poi vogliamo un hamburger dalla forma perfetta e con le mani non riusciamo a modellarlo, nessun problema. Basta utilizzare uno stampo o un tappo di un contenitore in vetro della dimensione desiderata.

