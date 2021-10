Il cambio di stagione, quest’anno, si è fatto davvero sentire: le giornate si sono accorciate, le temperature si sono abbassate e iniziamo a sentire i primi accenni di debolezze stagionali. In questo articolo vedremo allora un piatto leggero e sfizioso dal profumo delicato.

Stiamo parlando della vellutata di cavolfiore e curry, una crema calda e avvolgente del tutto vegetariana, perfetta per quando si ha poco tempo a disposizione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

La soluzione giusta per preparare un piatto sano, leggero e digeribile che si presenti bene come portata raffinata per ogni situazione. Riscopriamo allora un’esplosione di gusto ed energia con questo piatto gourmet perfetto per le serate d’autunno.

Gli ingredienti per preparare una vellutata per 4 persone

1 Kg di cavolfiore;

4 cucchiaini di curry;

1 cipolla dorata;

6 carote;

1 costa di sedano;

1 spicchio di aglio;

40 g di semi di girasole;

1 l di brodo vegetale;

1 rametto di rosmarino fresco;

olio extravergine di oliva;

sale.

Un’esplosione di gusto ed energia con questo piatto gourmet perfetto per le serate d’autunno

Innanzitutto, prendiamo le carote, laviamole, peliamole e tagliamole a rondelle fini fini. Mondiamo e laviamo il cavolfiore, tagliandolo poi a cimette e, in seguito, a pezzetti più piccoli.

Sbucciamo la cipolla e tritiamola finemente, assieme al sedano e all’aglio. Facciamoli appassire in un tegame con un filo d’olio e altrettanta acqua, a fuoco basso per circa 5 minuti.

Passato questo tempo, uniamo le carote e il cavolfiore, facciamo prendere gusto a fiamma viva e, poi, aggiungiamo il brodo bollente. Dopo appena qualche minuto potremo aggiungere anche qualche rametto di rosmarino.

Aggiustiamo di sale e facciamo bollire a fuoco basso per un quarto d’ora tenendo ben chiuso con il coperchio. Arrivati circa a metà cottura, aggiungiamo il curry e, qualche minuto prima di spegnere il fuoco, aggiungiamo i semi di girasole e giusto un pizzico di sale.

Una volta che saranno pronte, togliamole dal fuoco e frulliamole con un mixer a immersione fino a che non avremo ottenuto una vellutata liscia e cremosa.

Condiamo con un filo d’olio e serviamo il tutto caldo.

Ecco, allora, che avremo ottenuto un buonissimo piatto goloso e confortevole, perfetto per una giornata d’autunno. Il giusto mezzo tra un piatto semplice e gustoso, che renderà speciale anche la sera più ordinaria.

Approfondimento

Facciamo il pieno di vitamina D con questo piatto caldo perfetto per l’inizio dei mesi freddi.