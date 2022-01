La carne di pollo è molto utilizzata in cucina per le sue proprietà nutritive, la facilità di preparazione e il costo assolutamente non proibitivo. Sono molte le pietanze che possono essere preparate con il pollo, come ad esempio la buonissima cotoletta di pollo con una panatura croccante. Ma non tutte sono buone come questa ricetta, un’esplosione di gusto mai vista per un pollo alle mele più gustoso che mai.

Una ricetta spaziale da preparare in 10 minuti

Il pollo con le mele è una delle ricette più apprezzate. Le mele danno un tocco raffinato al pollo e lo rendono super con l’abbinamento degli altri ingredienti. Questa ricetta lascerà tutti a bocca aperta ed è un ottima alternativa da proporre durante la settimana con gli ingredienti che hanno un po’ tutti in casa. Soprattutto quando ci sono ospiti improvvisi e non si vuol ripiegare sul cibo d’asporto.

Ingredienti

500 gr di petto di pollo;

45 gr di soffritto (sedano, carota, cipolla);

2 mele;

radice di zenzero;

aceto di vino bianco;

olio extravergine di oliva;

curry;

farina;

sale.

Un’esplosione di gusto con questo pollo alle mele che ameranno tutti se cucinato in questo modo

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo il petto di pollo e tagliarlo in tanti pezzi uguali di circa due dita. Poi prendere il sedano, le carote, la cipolla, tagliarli in piccoli cubetti e versarli in padella. Aggiungere qualche fettina tagliata sottile di zenzero, un filo d’olio extravergine di oliva e rosolare tutto a fiamma vivace.

Quando la base della preparazione sarà ben cotta, spegnere la padella e passare agli altri ingredienti. Prendere le mele che potranno essere tagliate con tutta la buccia, della stessa dimensione dei pezzi del pollo e versarli in padella. Poi passare al pollo che potrà essere infarinato e adagiato in padella su fuoco vivace.

Rosolare gli ingredienti per qualche minuto, fino a che non si formerà una crosticina saporita sul pollo. Poi proseguire aggiungendo una spruzzata di aceto di vino che dovrà sfumare e una spolverata di curry. Infine aggiungere mezzo bicchiere d’acqua e proseguire la cottura per circa 10 minuti coprendo la padella con il coperchio.

