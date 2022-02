Difficilmente troviamo qualcuno che non sia amante del mangiar bene, anche se, non tutti sono amanti delle cucine complesse. Ecco perché spesso ci troviamo a fornire delle soluzioni che garantiscano un risultato gustoso ma facilmente realizzabile e in poco tempo.

Ad esempio, per chi non lo sapesse, basta una sola cipolla per realizzare una pasta stellata per fare un figurone con i nostri ospiti. Quella che vedremo oggi è una rivisitazione della pasta alla pecorara, primo piatto di origine abruzzese. La ricetta originale prevede anche l’impiego di verdure e pomodoro che, in questo caso, non utilizzeremo. Tuttavia ecco che in pochi minuti otterremo un’esplosione di gusto con questa pasta facile da preparare ma difficile da dimenticare.

Lista degli ingredienti

Quello che servirà per realizzare in poco tempo una pasta da leccarsi i baffi è:

pasta;

guanciale;

ricotta fresca;

pecorino romano;

sale e pepe.

Come detto in precedenza, la ricetta originale prevedrebbe anche l’utilizzo di verdure come melanzane e pomodori. Infatti quella che presentiamo oggi potrebbe essere definita come un’interpretazione “romana” della pasta.

Prima di tutto metteremo a bollire l’acqua per la pasta per poi procedere con il resto delle preparazioni. Cominciamo la nostra preparazione dal guanciale che dovrà essere privato della cotenna esterna ed affettato a striscioline di mezzo centimetro. Ottenute le strisce mettiamole a sudare in padella a fiamma medio bassa senza olio o grassi aggiunti. Il grasso contenuto nel guanciale sarà più che sufficiente a condire e insaporire la pasta.

Quando il guanciale sarà croccante togliamolo dalla padella e mettiamolo ad asciugare su carta assorbente e teniamo da parte il grasso sciolto.

Un’esplosione di gusto con questa pasta con pochi ingredienti che salva la cena in poco tempo

Nel frattempo prendiamo la nostra ricotta fresca, ancora meglio se di pecora e di buona qualità. Con l’aiuto di una forchetta cominciamo a lavorare la ricotta aggiungendo poca acqua di cottura, il pecorino romano grattugiato. Aggiungeremo, poi, abbondante pepe macinato fresco e continueremo a mischiare fino ad ottenere una salsa ricca di gusto.

Quando la pasta sarà cotta non resta che scolarla e condirla con la salsa che abbiamo creato in precedenza. Solo quando la pasta sarà ben mantecata potremo aggiungere in guanciale che abbiamo cotto in precedenza in modo tale da mantenerlo croccante.

Lettura consigliata

Questo capolavoro della cucina francese ci svolterà l’inverno perché è facilissimo ed economico