Tra pochi giorni ci lasceremo alle spalle il mese simbolo dell’estate e daremo il benvenuto a quello che vede l’inizio della stagione autunnale. Settembre come ben sappiamo rappresenta un periodo di svolta, sotto tanti punti di vista. Le aziende e le attività riaprono, le scuole ricominciano e il clima inizia a diventare leggermente più fresco, seppur ancora mite e soleggiato.

L’autunno è una stagione da molti amata e desiderata, in quanto regala colori e odori che per tante persone si rivelano poetici e di atmosfera. Proprio per questo, molti cercano di riprodurre i colori tipici di questo periodo anche negli ambienti di casa e nei terrazzi.

L’aiuto migliore

Nel cercare di replicare i colori di una stagione all’interno della propria abitazione, l’aiuto migliore non può che arrivare dalle piante. Difatti, tramite la scelta delle specie giuste e dei relativi fiori possiamo modificare moltissimo l’atmosfera e l’ambiente dei nostri balconi, nonché dei nostri giardini.

A tal proposito vogliamo presentare ai nostri Lettori una pianta rampicante meravigliosa. La quale, grazie ai colori e agli odori che i suoi fiori presentano, riesce a regalare un angolo d’autunno in qualsiasi spazio esterno si trova. Tra poco scopriremo di quale stiamo parlando.

Un’esplosione di colori fiammeggianti e odori autunnali questa straordinaria pianta rampicante invidiata da tutti

Le piante e le erbe aromatiche hanno delle funzioni ben precise che possiamo sfruttare a nostro vantaggio. Da quelle relative all’arredamento e alla disposizione dei colori a quelle invece legate all’allontanamento di insetti e animali, la lista è lunga. Ad esempio, infatti, pochissimo tempo fa abbiamo presentato un’erba aromatica ottima per sbarazzarsi delle temibili blatte.

Oggi, invece, ci occuperemo della funzionalità delle piante legata all’arredamento, svelandone una in grado di trasformare in meglio l’atmosfera di tutto il terrazzo. Infatti, sarà un’esplosione di colori fiammeggianti e odori autunnali questa straordinaria pianta rampicante invidiata da tutti. Stiamo parlando della bellissima Vite Canadese.

I vantaggi di sfruttare questa pianta per l’arredamento degli esterni sono diversi e riguardano molteplici aspetti. Difatti la nostra redazione si era già occupata di questa specie indicando come fosse in grado di non rovinare i muri su cui si poggia. Oltre a questa caratteristica, però, sono anche altre le proprietà che mostra.

La Vite Canadese inizia a mostrare dei fiori super colorati, che si manifestano in particolare nel giallo e nel rosso mattone, colore simbolo di questa stagione transitoria, proprio con l’arrivo dell’autunno. Gli odori che questi fiori rilasciano sono tipici dell’autunno e non faranno altro che darci costantemente l’opportunità di “assaporare” l’atmosfera della stagione. In caso si stia cercando la giusta specie da piantare ad inizio settembre, dunque, la scelta sembra essere piuttosto facile.