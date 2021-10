Chi ama viaggiare è fortunato tutto l’anno. Infatti, in ogni momento ha qualcosa di diverso da visitare. In inverno, ad esempio, può andare in giro per l’Europa nelle migliori stazioni sciistiche. In primavera può far un viaggio più lungo e andare in Giappone, a vedere la fioritura dei ciliegi. D’estate, invece, può stare in Italia, per godersi un mare davvero imperdibile.

Anche d’autunno ci sono tanti posti da visitare. Ci sono città normalmente prese d’assalto dai turisti che diventano più vivibili e luoghi dove l’autunno esprime tutto il meglio dei suoi colori.

Oggi vediamo proprio un posto perfetto per godere di questo periodo, che si trova vicino all’Italia e dunque è adatto anche per un viaggetto di due o tre giorni. Infatti, è un’esplosione di colori autunnali in quest’imperdibile località per una vacanza a ottobre

L’importante meta svizzera

Oggi andiamo alla scoperta di Zurigo, in Svizzera. Parliamo di una città abbastanza facile da raggiungere partendo dall’Italia. Si trova, infatti, a circa tre ore di treno da Milano, o quattro se andiamo con la macchina.

È una città bellissima, con una grande ricchezza culturale. Consigliamo innanzitutto di fare un bel giro per la sua città vecchia, con le sue strade medievali e gli edifici storici che le circondano. Passiamo un pomeriggio semplicemente passeggiando, e sedendoci in qualcuno dei bei bar alla moda che si trovano qua e là.

Poi visitiamo l’edificio che è probabilmente il simbolo di Zurigo, ovvero il suo duomo. Con le sue due torri e la sua architettura medievale, si tratta di un luogo imperdibile per qualunque turista. È anche un luogo rilevante storicamente, perché è da qui che è partita la Riforma protestante in Svizzera nel XVI secolo.

Per godere appieno dei colori dell’autunno, consigliamo di fare una bella passeggiata lungo lo splendido lago di Zurigo. Qui avremo un assaggio della natura che circonda la città svizzera. E se il lago non ci basta, possiamo prendere un treno e, in poco tempo, possiamo arrivare al monte Uetliberg, dal quale si può vedere un panorama mozzafiato della città, delle Alpi, e, ovviamente, del lago.

Quindi, a Zurigo possiamo tuffarci in mezzo alla cultura, ma anche nella natura, per una meravigliosa passeggiata tra i colori dell’autunno. E poi, arrivati in cima al monte (alto 870 metri), godere di tutto lo splendore di questi luoghi. Un weekend di ottobre che non dimenticheremo insomma.