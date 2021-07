“Cosa facciamo di dolce?” è la domanda più gettonata dell’estate in cui mangeremmo solo gelati e torte gelato. Ma dopo un po’ anche se buoni sono sempre quelli e non è che siano poi così leggeri e allora servono idee alternative. Mentre d’inverno abbiamo veramente una scelta infinita di dolci grazie anche alla collaborazione del forno, d’estate il margine si riduce notevolmente. Ecco allora un’esperienza indimenticabile questa irresistibile torta estiva leggera e veloce allo yogurt con pochissime calorie. Non sarà sicuramente un dolce originale ma perlomeno andremo sul sicuro.

La ricetta è alla fine quella originale ma con una variazione molto importante che prevede l’esclusione del burro e l’introduzione dell’olio di semi. È pur vero che dovremo utilizzare il forno ma per non più di una mezz’oretta. In un periodo come questo in cui facciamo fatica alle volte a pensare di fare anche colazione la nostra torta allo yogurt è un’ottima e salutare alternativa. Consigliamo ovviamente l’utilizzo dello yogurt bianco per mantenerci ipocalorico, il che vuol dire circa 170 kcal per una fetta di medie proporzioni. Calorie che potrebbero salire leggermente nel caso in cui decidessimo di utilizzare degli yogurt tradizionali alla frutta.

Perché utilizziamo l’olio di semi

Non vogliamo affrontare volutamente la classica ricetta della torta allo yogurt che possiamo reperire ovunque ma ci soffermiamo sulle qualità dell’olio di semi.

Ricco di proteine e acidi mono e polinsaturi l’olio di semi è ottimo per la cura del cuore e la lotta al colesterolo. Non per niente questi oli sono utilizzati anche nella cosmetica e nell’industria farmaceutica a testimonianza della loro salubrità. Quello di arachidi è ritenuto da molti il migliore non solo per le fritture ma anche per sostituire come nel nostro caso il burro. Rispetto all’olio di oliva mantiene infatti 2 caratteristiche ben precise:

abbassa il colesterolo;

protegge il cuore e favorisce la circolazione sanguigna.

Ecco perché la nostra torta risulterà leggera e salutare ma non per questo meno saporita e gustosa.

