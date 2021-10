In inverno, vorremo ci venissero idee pazze per la cucina, perchè trascorriamo molto più tempo in casa. Siamo, dunque, alla ricerca costante di piatti nuovi per dare un tocco di varietà al nostro repertorio culinario. Sicchè, poiché uno degli alimenti più amati in inverno sono le castagne, potremmo imparare a cucinare qualcosa che le contenga. In particolare, oltre alle castagne dopo pranzo o dopo cena o, come snack del pomeriggio, possiamo pensare ad altri utilizzi. Ad esempio, sarebbe delizioso poterle mettere alla base dei nostri dolci o sfizi. Uno dei metodi per utilizzarle, è, ad esempio, preparare dei piccoli dolcetti prelibati, che aggiungano un tocco di dolcezza alla giornata. Ebbene, qui illustreremo un’autentica novità dalla dolcezza inestimabile per questo dolcetto di castagne al cucchiaio che si prepara così. Seguiamo, dunque, passo per passo, il metodo di preparazione.

Preparazione del dolce di castagne al cucchiaio

Il dolce di castagne al cucchiaio si presenta come un’elegante monoporzione, dalla doppia consistenza, croccante e cremosa. Esso va servito, possibilmente, con sopra una decorazione di marron glacés. Vediamo, adesso, come procedere alla preparazione di questo delizioso mignon. Anzitutto, indichiamo gli ingredienti da procurarci, che sono i seguenti: 9 biscotti grancereale alla frutta, 3 cucchiai di Philadelphia. Poi: 125 grammi di burro, 125 grammi di panna da montare, 4 cucchiai di crema di Marroni, 3 Marron Glacè. Ancora: 100 grammi di noci sgusciate, decorazioni dorate, zucchero a velo e caramello. Veniamo, adesso alla preparazione vera e propria del nostro dolcetto.

Un’autentica novità dalla dolcezza inestimabile per questo dolcetto di castagne al cucchiaio che si prepara così

Anzitutto, tritiamo i biscotti e poi sciogliamo il burro, mescolandolo agli stessi. Amalgamiamo il tutto e compattiamolo e distribuiamolo in tre coppapasta, che poggiamo su un piatto rivestito con la carta forno. In questo modo, creeremo la base dei dolcetti alla castagna. Poi, iniziamo a montare la panna e vi aggiungiamo la crema di marroni e la Philadelphia. Poi, aggiungiamo una metà porzione di noci, pezzettate.

A questo punto, versiamo la crema ottenuta nei tre coppapasta, livellando il tutto. Poi, li riponiamo nel freezer, per 30 minuti. Al termine del raffreddamento, possiamo estrarre il contenuto dai coppapasta, per riporli sul vassoio e decorarli. In particolare, metteremo su ogni bicchiere due mezze noci sgusciate e un marron glacé. Poi, per finire, versiamo un pò di caramello su ogni dolcetto e, a piacere, possiamo aggiungere lo zucchero a velo. Ecco, quindi, che questo dolce al cucchiaio sarà pronto per deliziare i palati più delicati!