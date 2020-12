Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In un periodo storico, dove è difficile tenere tutto e tutti sotto controllo, la tecnologia viene in soccorso. Quante volte magari si esce la sera e non si sa dove si sta andando? Oppure tramite magari le app di meeting si incontrano persone spesso sconosciute di cui non si sanno le intenzioni? Oppure spesso magari quando si torna a casa, ed è notte inoltrata, si ha un po’ paura per la strada. Sono tutte cose che possono accadere, e quindi è meglio sempre essere preparati, anche al peggio. In situazioni di emergenza vera è necessario chiamare le Forze dell’Ordine. Non sempre però è possibile stare al telefono e parlare. Ecco dunque un’app che potrebbe salvarti la vita che tutti dovrebbero avere sul proprio smartphone.

L’app

L’applicazione si chiama “112 Where are u” ed è veramente un’app che potrebbe salvarti la vita che tutti dovrebbero avere. Quest’app serve per chiamare il numero d’emergenza europeo 112. Il 112 è un numero unico che serve a fornire soccorso ai cittadini europei. Infatti è possibile chiamare il Soccorso Sanitario, i Pompieri e le Forze dell’Ordine, che tramite la geolocalizzazione del telefono sapranno esattamente dove ci si trova. Un esempio pratico può essere magari quando si fa un brutto incidente e si ha bisogno del soccorso sanitario immediato.

Come funziona?

L’applicazione funziona di base con la geolocalizzazione, in questo modo è sempre possibile sapere dove si trova la persona che sta chiamando. Inoltre offre tre diversi modi per chiamare il 112. Il primo è con la telefonata semplice, il secondo con la “chiamata silenziosa”, ovvero la possibilità di chiamare il 112 anche se non si ha la possibilità di parlare e il terzo è tramite messaggio. Inoltre sul proprio profilo è possibile salvare i numeri di emergenza da chiamare, che magari possono essere i genitori, i figli o il proprio partner, i quali saranno contattati dalle autorità competenti.

