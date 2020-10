Un’altra settimana è passata senza che il Ftse Mib Future abbia deciso la strada da prendere. La chiusura di ottobre diventa sempre più importante

Le sei sedute consecutive al rialzo di cui parlavamo settimana scorsa sono state cancellate da quella appena conclusa. Infatti, un’altra settimana è passata senza che il Ftse Mib Future abbia deciso la strada da prendere, visto che il segnale rialzista sul settimanale è stato immediatamente annullato. Si susseguono, quindi, i falsi segnali. Anche se, per onor del vero, il primo supporto lungo il percorso ribassista sul time frame giornaliero ha retto bene lasciando qualche speranza ai rialzisti.

Alla chiusura del 9 ottobre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 19.333 in rialzo dell’1,72% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista e si dirige verso gli obiettivi indicati in figura. Tuttavia va notato che il primo supporto (area 18.985) lungo il percorso ribassista sul time frame giornaliero ha retto bene lasciando qualche speranza ai rialzisti.

Decisive, quindi, saranno le prossime sedute. La tenuta del supporto appena indicato , quindi, potrebbe favorire una ripartenza al rialzo delle quotazioni. In caso contrario si partirebbe al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame settimanale

Nulla da aggiungere a quanto scritto settimana scorsa

Continua il balletto intorno al I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso in area 19.335. La settimana appena conclusasi ha visto una chiusura superiore a questo livello, ma solo una conferma a chiusura della settimana del 12 ottobre potrebbe dare un’accelerazione al rialzo. In caso contrario potrebbe continuare questo stillicidio intorno al valore indicato. Per una decisa accelerazione ribassista, invece, bisognerà attendere una chiusura settimanale inferiore a 16.660.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista e punta verso obiettivi molto ambiziosi. Decisiva sarà la chiusura di ottobre. Se il supporto in area 18.915 dovesse reggere, allora le quotazioni potrebbero continuare al rialzo, In caso contrario le quotazioni potrebbero iniziare a scendere con obiettivo più vicino in area 16.900.