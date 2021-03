Se manca potassio bisogna mangiare banane! In realtà questo frutto, sebbene ne sia ricco, non è il cibo che ne contiene maggiori quantità. Il potassio contenuto in una banana, infatti, equivale a 350mg per 100 grammi.

Ma esistono alimenti che contribuiscono con percentuali ancora più alte ad apportare potassio. Ecco, quindi, un’alternativa alla banana grazie a 4 abbinamenti di alimenti ricchi di potassio da introdurre nella propria dieta. Particolarmente adatti a soggetti sportivi, e a tutti coloro che necessitano un incremento di forza ed energia.

A cosa serve il potassio?

Il potassio è fondamentale per il fabbisogno del corpo umano. Infatti, grazie ad esso viene regolato il funzionamento cellulare e quello del ritmo cardiaco. Inoltre, subito dopo un impegnativo sforzo muscolare, il potassio può tenere alto il tono muscolare.

Per tale ragione, quando si avvertono crampi o dolori muscolari, dopo l’attività fisica è bene mangiare un alimento ricco di potassio. Questo minerale svolge altre funzioni: per esempio è molto importante per contrastare l’ipertensione. La mancanza di potassio determina ritenzione idrica per mancanza di liquidi nel corpo, specialmente nelle stagioni molto calde.

Il potassio aiuta anche le funzioni nervose, poiché ha un ruolo basilare nella trasmissione degli impulsi nervosi al cervello. Regola anche la pressione arteriosa e le contrazioni muscolari. Integrare il potassio è facile, ma soprattutto stimola l’appetito esaltando gusti molto diversi tra loro. Questi, se combinati, danno vita a ricette sopraffini.

Un’alternativa alla banana grazie a 4 abbinamenti di alimenti ricchi di potassio

La classifica degli alimenti più ricchi di potassio vede in pole position i fagioli borlotti. Infatti, in 100g troviamo circa 1400g di potassio circa. Questo legume è spesso utilizzato come perfetto sostituto della carne. Esso è ricco di fibre benefiche, che rallentano l’assorbimento di zuccheri, e di vitamine del gruppo C.

Al secondo posto troviamo gli spinaci con 530mg per 100g. Continuiamo con l’avocado, un frutto particolarmente interessante per le sue proprietà. Esso contiene 450mg di potassio per 100g. Per finire, tra le proteine animali, troviamo il salmone. Questo contiene circa 420mg di potassio in 100g. Ottimo da cucinare in vari modi, anche in occasione di diete ipocaloriche.

Ecco qualche idea per combinare in modo gustoso questi alimenti e avere un’immediata ricarica di potassio. Per uno spuntino veloce dopo l’allenamento si possono preparare dei bicchieri monoporzione di quinoa o fiocchi di farro, semi di zucca tostati e fichi secchi a pezzetti con un cucchiaio di miele.

Per un pasto completo light e proteico usiamo il salmone scottato, accompagnato da un contorno di patate e spinaci. Si può pensare anche a una crema di fagioli borlotti o cannellini che accompagni il pesce. Per un’insalata diversa uniamo funghi champignon, alghe di mare, semi di zucca leggermente tostati e carote alla julienne.