Il Ministero della Salute monitora costantemente i prodotti alimentari. Ultima in ordine di tempo, un’allerta alimentare per il latte a potenziale rischio microbiologico. Si tratta di un prodotto venduto in alcuni supermercati Lidl del Nord Italia. In poche ore lo stock in questione è stato ritirato dagli scaffali. Inoltre la LIDL ha messo a disposizione un numero verde per eventuali informazioni.

Campanello d’allarme

Il richiamo del latte intero UHT Milbona è avvenuto a seguito di un autocontrollo che ha rilevato una non conformità microbiologica. E’ bene chiarire che si tratta di un lotto specifico. Per non creare allarmismi, i nostri Esperti di ProiezionidiBorsa hanno visionato l’avviso sul sito del Ministero in modo da dare riferimenti ben precisi. Lo stock di latte Uht Milbona ritirato è contenuto in bottiglie da un litro. La data di scadenza è dell’11/02/2021.

Perciò, i consumatori se hanno questo latte distribuito da Candia con codice EAN prodotto 20036768 meglio evitare di consumarlo. Intanto, la società distributrice del latte intero Uht Milbona ha diramato un comunicato in modo da rassicurare i consumatori. Una presunta perdita di sterilità nelle confezioni ha obbligato, in via del tutto precauzionale, il ritiro dal mercato del prodotto.

Via il prodotto dal mercato

Un disagio, dunque, subito rientrato ma che ha allertato quanti acquistano il latte a marchio Milbona. Fortunatamente il caso è circoscritto ad un lotto specifico di latte intero in brik. Perciò sono inutili gli allarmismi su larga scala.

I prodotti prima di essere immessi sul mercato subiscono analisi periodiche e visite ispettive presso lo stabilimento di produzione.

I siti produttivi, inoltre, sono certificati FSSC 22000 e IFS e dispongono di un sistema di gestione della sicurezza alimentare affidabile. Nel caso in cui qualcuno ha in casa il prodotto può soggetto a ritiro dal mercato può riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino. Un’allerta alimentare per il latte a potenziale rischio microbiologico che ha preoccupato tutti.