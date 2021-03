La salute del fegato è fondamentale per il benessere di tutto l’organismo, ma spesso sembra che ce ne dimentichiamo. Il consumo eccessivo di alcol, di cibi grassi e uno stile di vita sregolato possono causare gravi danni ad un organo così importante.

Si sente sempre parlare di rimedi per depurarlo, da una dieta ricca di fibre alla necessità di bere due litri d’acqua al giorno. Verdure come i carciofi, poi, sono ben note per le loro proprietà utili alla disintossicazione del fegato. C’è però un’acqua che in pochi conoscono e che può esserci di grande aiuto a garantire la corretta funzionalità epatica. Vediamo un po’ di cosa si tratta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Un’acqua sorprendente per depurare il fegato che nessuno avrebbe immaginato

Stiamo parlando dell’acqua di uva passa, facile da preparare e dagli ottimi (e forse inaspettati) risultati.

L’uva passa è conosciuta perché ricca di fibre e alleata nel contrasto ai radicali liberi. Inoltre, favorisce l’eliminazione di scorie e tossine dal nostro corpo ed ecco perché dovremmo consumarla come bevanda detox.

Ci bastano un bicchiere di uva passa e mezzo litro di acqua. Portiamo l’acqua ad ebollizione e versiamola sull’uva già accuratamente pulita. Lasciamo riposare per un giorno, filtriamola e conserviamola. Possiamo utilizzare l’uva per preparare o per decorare dei dolci, così da non sprecarla.

Modalità di assunzione

Un’acqua sorprendente per depurare il fegato che nessuno avrebbe immaginato e che consigliamo di assumere ogni mattina a stomaco vuoto per circa una settimana. I suoi effetti saranno visibili dopo qualche giorno e potranno essere ottimali solo se accompagnati da una dieta equilibrata. Sarebbe preferibile evitare di bere alcol e di mangiare cibi fritti o pesanti come alimenti raffinati, latticini e carni rosse. Anche una corretta seppur moderata attività fisica può essere di grande aiuto nel processo di disintossicazione del fegato. Non solo la funzionalità epatica, ma anche l’umore ne risentirà positivamente e ci sentiremo più leggeri ed energici.