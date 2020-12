Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Molte persone, soprattutto negli ultimi anni, hanno scelto di escludere carne e pesce dalla dieta, sia per motivi etici che per motivi salutistici. Ma se per la carne esistono ormai innumerevoli sostituti presenti in quasi tutti i supermercati, trovare un sostituto vegetariano del pesce può essere più difficile. Soprattutto se vogliamo ricreare i sapori di un piatto di pesce mediterraneo. Ma niente paura, gli chef vegetariani di tutto il mondo si sono messi al lavoro, e hanno scoperto che basta poco per ricreare dei saporitissimi piatti di mare anche senza usare pesce o molluschi marini.

Oggi proveremo una ricetta semplicissima, che non richiede ingredienti particolari. Vediamo come preparare una zuppa invernale dal sapore di mare ma 100% vegetale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

a) 3 fogli di alga per sushi

b) funghi freschi (es. champignon o portobello)

c) misto di legumi e cereali per zuppe

d) una cipolla

e) salsa di pomodoro

f) erbe aromatiche (es. timo, rosmarino, alloro)

g) olio di oliva q.b.

h) sale q.b.

Prepariamo il “pesce finto”

La prima cosa da fare per creare una zuppa invernale dal sapore di mare ma 100% vegetale è creare del “pesce finto”. Per farlo, laviamo e affettiamo i funghi a rondelle. Se vogliamo, possiamo tagliarli in anelli, in modo che assomiglino a calamari. Disponiamoli in un contenitore largo e piatto con coperchio. Sminuzziamo i fogli di alga per sushi e cospargiamoli sui funghi. Portiamo a ebollizione un pentolino d’acqua. Quando l’acqua bolle, versiamola sui funghi cosparsi di alghe e saliamo. Mettiamo il coperchio, e lasciamo a insaporire almeno 4 o 5 ore, o anche tutta la notte.

Prepariamo la zuppa

Quando il pesce finto è pronto, dedichiamoci alla preparazione della zuppa vera e propria. Facciamo una precottura del misto di legumi e cereali in abbondante acqua salata. Quando saranno morbidi, facciamo soffriggere una cipolla in padella, aggiungiamo i legumi e cereali scolati e due cucchiai di salsa di pomodoro. Insaporiamo con aromatiche a piacere e saliamo. A questo punto, possiamo aggiungere i funghi aromatizzati con le alghe, insieme al liquido in cui li abbiamo fatti insaporire. Lasciamo cuocere la zuppa a fuoco lento fino a quando i funghi non saranno morbidi, e serviamo. Buon appetito con una zuppa invernale dal sapore di mare ma 100% vegetale!

Se siamo interessati a sperimentare con le alghe, ecco altre tre alghe buonissime in cucina con cui preparare piatti curiosi e saporitissimi.