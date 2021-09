Ogni regione d’Italia ha le sue caratteristiche che la rendono unica e inimitabile. Tra paesaggi e monumenti, lo stivale è ricco e variegato, dall’alto Nord al profondo Sud. Ma c’è una cosa che contraddistingue un posto, un popolo e in questo caso, una regione. Non parliamo delle attrazioni, perché oltre al Colosseo e alla Mole Antonelliana, c’è una cosa che da sempre caratterizza noi italiani.

I più golosi avranno già capito che ci riferiamo al cibo e ai piatti tipici regionali, amati e imitati in tutto il Mondo. Che siano primi, secondi o antipasti, l’Italia è al primo posto tra i Paesi in cui, a detta dei nostri competitor stranieri, si mangia meglio. A questo proposito, oggi vorremmo suggerire ai nostri Lettori un piatto tipico della tradizione siciliana, unico nella sua bontà e semplicità. Ecco di cosa si tratta e come riproporla, anche in versione “nordica”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una zucchina, due foglie di menta, un ingrediente speciale e il risultato sarà straordinario

Stiamo parlando della pasta con le zucchine fritte, uno dei piatti tipici della Sicilia. Specialità dell’estate, possiamo gustarla fino all’arrivo dell’autunno per un motivo ben preciso che a breve scopriremo.

Vediamo di quali ingredienti avremo bisogno per un pranzo da 4 persone:

320 grammi di spaghetti;

1 zucchina siciliana;

2 foglie di menta;

olio, sale e ricotta salata (il nostro ingrediente speciale) q.b.

La particolarità di questo piatto sta nel tipo di zucchina che andremo ad utilizzare. Non la classica verde, ma bianca, lunga circa 60 cm e di origine sicula. Ed è anche il motivo per cui potremo gustare questo piatto ancora per poco, dato che il periodo di coltivazione va da marzo a giugno. Di conseguenza, sarà difficile trovarla dall’ortolano dopo la fine di settembre.

Passiamo adesso della preparazione e scopriamo i trucchi per un primo piatto da leccarsi i baffi.

Procedimento

Per prima cosa occupiamoci della zucchina: laviamola accuratamente, peliamola e tagliamola a rondelle sottili. Nel frattempo, riempiamo una pentola con abbondante olio (rigorosamente extravergine) e immergiamo a poco a poco le zucchine a rondelle. Attenzione a non metterle l’una sopra l’altra, perché si rischia di ottenere una frittura non proprio da chef. Cuociamo la pasta e quando sarà pronta, ricordiamoci di conservare un po’ d’acqua di cottura.

Non appena avremo fritto tutte le zucchine, gettiamo soltanto metà dell’olio, perché il resto ci servirà per il condimento. Uniamo la pasta alla pentola d’olio, aggiungiamo parte delle zucchine, le foglie di menta e una leggera spolverata di ricotta salata. Mescoliamo per bene a fuoco molto basso e una volta spento, impiattiamo e serviamo anche il resto delle zucchine.

Bastano venti minuti, una zucchina, due foglie di menta, un ingrediente speciale e il risultato sarà straordinario. Scommettiamo che nessuno resterà deluso.