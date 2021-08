Una funzione di WhatsApp sta diventando sempre più utile e per alcuni importantissima. Infatti WhatsApp da chat di svago si sta trasformando sempre più in uno strumento indispensabile per la nostra vita. Nella vita privata ci permette di essere sempre in contatto con chi si vuole, sia in chat che con chiamate e videochiamate. Ma con la pandemia e le misure d’isolamento, si è rivelato anche un formidabile strumento di lavoro. Così ecco che sempre più spesso si usa WhatsApp per scambio di messaggi professionali.

Ecco che può essere utile poter esportare e salvare messaggi ed eventualmente anche stampare le chat di WhatsApp. È una funzione utilissima e semplice da fare, una volta scoperto questo trucco di WhatsApp sarà davvero difficile farne a meno. Infatti per qualcuno questi messaggi potrebbero essere importanti e potrebbe avere necessità di conservarli. Magari anche stamparli o trasformarli in formato pdf. Basti pensare che le conversazioni su WhatsApp tra amanti possono essere prova di tradimento in sede di separazione. Ecco i vari modi per esportare e salvare i messaggi di una chat singola o di gruppo.

Prima di tutto occorre sapere che WhatsApp salva in automatico tutta la cronologia di tutti i nostri messaggi e la conserva sui suoi server. Anche noi possiamo decidere di conservare la cronologia di una più chat su un nostro server. Per esempio si può decidere di salvare le nostre conversazioni su Google Drive, ma anche su di un server esterno al web.

Si può anche decidere di esportare le chat o parte di esse in vari formati. La procedura è semplice. Basta aprire la chat individuale o di gruppo e poi cliccare sui 3 puntini in alto. Apparirà un menù con in fondo la voce: Altro. Cliccando su questa voce si aprirà un altro menù che riporta l’opzione: esporta chat.

A quel punto si può ricevere la cronologia in formato file “.txt” ad un nostro indirizzo email. Il file ricevuto può essere scaricato sul nostro pc, può essere stampato e può essere salvato anche in formato pdf. Salvare un testo in pdf è molto facile. Sul web sono molti i software online che offrono gratuitamente questa funzione. In alternativa si può copiare il testo del file “.txt” su di un documento word e poi salvare questo documento direttamente in formato pdf.

