La digitalizzazione ha fatto passi da giganti nell’ultimo decennio. Dal nostro smartphone possiamo controllare ogni sorta di servizio, da quelli bancari e pagamento a quelli di volo e prenotazione. Allo stesso tempo si è fatta sempre più influente la richiesta di app per tenere sotto controllo il proprio stato di salute. Negli anni ne sono nate diverse e quelle già esistenti si sono evolute fino a diventare delle vere e proprie piattaforme. Una volta conosciute non potremo più fare a meno di queste 3 app per la salute dai vantaggi inimmaginabili.

Chiaramente i consigli e le soluzioni che provengono da queste applicazioni non possono sostituire il parere di un medico, ma possono fungere da supporto. In particolare, alcune ci ricordano il periodo temporale del prossimo ciclo mestruale, altre tengono il conto delle calorie acquisite e consumate. Non mancano applicazioni in grado di misurare la qualità del sonno e degli esercizi compiuti, anche se molto spesso richiedono l’utilizzo di dispositivi ausiliari.

Diverse sono le app per la salute disponibili su smartphone. Alcune di queste potrebbero essere già addirittura integrate nel nostro dispositivo. La loro configurazione è piuttosto semplice ed intuitiva e per i vantaggi offerti sono adatte a tutti.

La prima soluzione proposta è l’app Salute di iOS, disponibile sui dispositivi di casa Apple, come iPhone, iPad e Apple Watch. Permette di tenere sotto controllo alimentazione, allenamento, frequenza cardiaca, qualità del sonno e dell’udito e tanto altro. Alle donne potrebbe tornare particolarmente utile la funzione del calendario del ciclo mestruale. Inoltre, grazie alla funzione Cartella Clinica l’app potrebbe avere un importante ruolo in caso di emergenza. Premendo 5 volte di seguito il tasto laterale sarà possibile accederci e consultarne i dati, così come i contatti di emergenza.

Google Fit è l’alternativa Android che svolge pressoché simili funzioni. Anche questa è completamente gratuita e tiene sotto controllo i dati di allenamento, la qualità del sonno e le calorie bruciate. Una funzione interessante riguarda l’attribuzione, durante l’attività fisica, di Punti cardio secondo i parametri dettati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. A differenza di Salute, non presente su Android, è disponibile anche per il sistema iOS.

Se mastichiamo un po’ di inglese a partire dal nome di questa app potremmo già risalire alla sua funzionalità principale. QuitNow è l’applicazione per smettere di fumare e riprendere in mano la propria salute. Monitora i progressi ottenuti giorno per giorno ed offre importanti consigli. Ricordiamo ancora una volta che queste app non possono sostituire per nessuna ragione il parere medico.

