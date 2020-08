Avete mai sognato una vita stile Robinson Crusoe?

L’estate un poco alla volta volge al termine e fra poco riprenderemo la nostra routine. Capita a volte che, a vacanze fatte, ci sentiamo più stanchi di prima. Invece di essere al top dell’energia, ci ritroviamo demotivati e abulici. Questo perché spesso ci riempiemo di cose da fare persino quando dovremmo rilassarci.

In vacanza, se la nostra giornata non prevede degli stimoli appaganti, diventiamo frustrati e nervosi, come se il nostro tempo stesse trascorrendo invano.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Una vita stile Robinson Crusoe. Ritrovarsi

Non è possibile riposarsi per ricostruire le energie perse durante l’anno, riempiendo le giornate con una marea di cose da fare. Sarebbe una contraddizione. Fatto sta che l’abitudine alla vita frenetica di tutti i giorni ci porta a riempire con tante attività, anche le vacanze. Senza darci la possibilità di riposarci.

Questo perché siamo abbastanza inquinati. Non parliamo di inquinamento dovuto da agenti tossici esterni, come polveri sottili, plastica, rifiuti tossici e quanto altro. Questo è un inquinamento, che ha attaccato il nostro stesso essere umani.

Abbiamo bisogno di ritrovarci.

Tornare alle origini

In America esistono gruppi che hanno scelto di vivere a contatto con la natura. Lo fanno però in un modo molto particolare. Vivono come all’età della pietra. Allora perché non provare in vacanza a vivere in stile preistoria?

A promuovere queste esperienze, è una donna di origine britannica, Lynx Vilden. Lei stessa infatti è vissuta per molti anni allo stato selvaggio nelle foreste americane.

Ci sono persone che imparano da lei questo contatto originario con la natura. Essi cercano di vivere solo con le cose che l’ambiente circostante rende disponibile. E’ una vita stile Robinson Crusoe. Si vestono con pelli di bisonte o di daino, dormono all’aperto, imparano ad accendere il fuoco. Questo stile di vita selvaggio, volto alla sopravvivenza e senza distrazioni, permette di riscoprire quel collegamento profondo con la natura. A questo punto tutto comincia a cambiare. Questo stile di vita dà valore solo alle cose necessarie, liberandoci dagli orpelli inutili. Secondo Lynx Vilden, è così che riscopriamo chi siamo veramente.

Per noi italiani, non è necessario andare fino in America, una full immersion nella natura nostrana, può veramente rigenerare noi stessi. A volte anche scoprendo luoghi antichi. Se non siete degli esperti, tuttavia, vi consigliamo di seguire qualche corso e di non avventurarvi da soli nella natura selvaggia. Può essere molto pericoloso!