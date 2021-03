In questo articolo andremo a vedere come preparare un piatto da leccarsi i baffi. Una ricetta semplice e dal costo moderato che allieterà le nostre giornate e ci farà fare buona figura con i nostri ospiti. Ecco allora una versione della carbonara profumata e gustosa, ideale per grandi e piccini.

Tutto il necessario

Per quattro porzioni:

a) 360 grammi di spaghetti;

b) 2 uova;

c) 140 grammi di bacon;

d) 100 millilitri di panna da cucina;

e) 4 ciuffetti di erba cipollina;

f) 60 grammi di pecorino grattugiato;

g) olio extravergine di oliva;

h) sale;

i) pepe.

La preparazione della ricetta

Per preparare un’ottima carbonara col bacon dobbiamo mettere sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e, una volta a bollore, buttare la pasta.

Nel mentre sbatteremo in una ciotola a parte le uova amalgamandole alla panna, al pecorino e a un pizzico di sale e pepe.

Laviamo l’erba cipollina, tagliamola finemente e mettiamola da parte.

Inforniamo poi al massimo della temperatura in modalità grill le fette di bacon precedentemente disposte su una teglia antiaderente. Lasciamo cucinare il bacon per tre o cinque minuti, facendo molta attenzione che non si abbrustolisca.

Una volta fatto questo togliamo il bacon dal forno e posizioniamolo su dei fogli assorbenti per eliminare l’unto in eccesso. Questo, andrà ora sbriciolato con le mani lasciandone uno o due pezzi interi da usare dopo come decorazione.

Scoliamo la pasta un minuto prima dell’orario indicato sulla confezione e mettiamola in una padella con un filo d’olio ad insaporire.

Andremo poi ad aggiungere a questa, assieme ad un po’ di acqua di cottura, il composto di uova e formaggio preparato in precedenza. Mescoliamo tutto per bene fino ad ottenere una crema bella densa, facendo attenzione che l’uovo non si cuocia.

Infine aggiungiamo il bacon sbriciolato e l’erba cipollina. Impiattiamo con le due fette di bacon intere come decorazione per dare un tocco di classe.

Ecco quindi che abbiamo visto come fare una versione della carbonara profumata e gustosa, ideale per grandi e piccini.

