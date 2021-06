Ogni stagione abbiamo una grande varietà di cibi diversi da provare, e di verdure da coltivare. Lo staff di ProiezionidiBorsa consiglia spesso come utilizzare al meglio la verdura di stagione. Ad esempio in questo articolo abbiamo indicato il modo migliore per massimizzare gli effetti positivi di mangiare fragole e ciliegie.

Oggi invece andiamo a scoprire qualche ricetta per cucinare una verdura forse troppo sottovalutata. Stiamo parlando del porro. Una verdura di stagione è protagonista di ricette incredibili e che sorprenderanno tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco cosa cucinare

Il porro è una verdura molto gustosa, ed è possibile iniziare a piantarla proprio a giugno. Recentemente abbiamo consigliato di aggiungerla all’orto, e abbiamo elencato le sue proprietà benefiche. Ricordiamo in particolare che il porro è ipocalorico, quindi è adatto anche alle persone a dieta.

Il suo utilizzo in cucina può essere assimilato a quello delle cipolle. Entrambi gli ortaggi infatti hanno un sapore molto forte, e quindi sono perfetti per dare gusto in più a molti piatti.

Ad esempio se ne può fare una salsa deliziosa, adatta soprattutto con i fritti di pesce bianco. Per prepararla è sufficiente tagliare i porri, e cuocerli in casseruola con un po’ di burro, panna e prezzemolo. Poi dopo una ventina di minuti si prende il preparato e lo si frulla, aggiungendo un po’ d’acqua per renderlo più liquido. Il gusto finale sarà spettacolare.

Un piatto sorprendente

Con il porro si può anche insaporire uno spuntino sempreverde, ovvero la focaccia. Lo possiamo fare preparando una farcitura da mettere dentro la focaccia, e si può preparare in maniera molto semplice. Basta cuocere in padella i porri tagliati a pezzetti insieme a burro, alloro e un po’ di pepe. Dopo venti minuti togliamo l’alloro, aggiungiamo un po’ di sale e aggiungiamo un formaggio gustoso, come il gorgonzola.

Una verdura di stagione è protagonista di ricette incredibili e che sorprenderanno tutti. Proviamole per dimostrarci grandi sperimentatori in cucina.