Tra la vastissima gamma di dolci e dolcetti che possiamo trovare in casa, nessuno è più versatile, facile e rinfrancante di un caldo biscotto. Che siano per la prima colazione o per uno spuntino durante la giornata sembra non esserci un vero momento giusto per i biscotti, perché lo sono tutti.

Le protagoniste dei biscotti di oggi sono le noci pecan, originarie del Messico, che negli ultimi anni hanno molto fatto parlare di loro. Le noci pecan, infatti, vantano un grande apporto di antiossidanti, oltre ad essere ricche di vitamine e minerali. Inoltre sono un’ottima fonte di fibre e sembrerebbero essere nemiche del colesterolo cattivo. Ma senza indugiare oltre, vediamo questa semplice ricetta.

Ingredienti e preparazione

Per fare in modo che i nostri biscotti rimangano compatti ed uniformi utilizzeremo dei datteri, altra importante fonte di fibre, e dello sciroppo d’acero.

Pertanto, per i nostri biscotti gustosi e leggeri abbiamo bisogno di 10 minuti e di questi ingredienti:

Noci pecan 120 g

Datteri denocciolati 80 g

Sciroppo d’acero q.b.

Cominciamo sminuzzando finemente le noci pecan con un mixer da cucina o, se non ne abbiamo uno, possiamo utilizzare il coltello. Allo stesso modo, anche i datteri andranno sminuzzati molto finemente, con mixer o coltello, per poi aggiungerli alle noci.

Una vera scorpacciata di fibre e antiossidanti con questi biscotti senza uova, farina e burro

Dopo aver tritato noci e datteri, aggiungeremo dello sciroppo d’acero (all’incirca 2-3 cucchiai) il tanto che basta da rendere compatto il composto. La consistenza del biscotto dovrà rimanere abbastanza solida da poterla lavorare.

Lasciamo riposare il composto per qualche minuto in frigo e nel frattempo foderiamo con della carta da forno una placca. Accendiamo il forno a 180° e, mentre si scalda, faremo delle palline con il nostro impasto che poi schiacceremo leggermente per dare la classica forma del biscotto.

Disponiamo sulla placca i biscotti e mettiamoli in forno per circa 10 minuti, o comunque per il tempo necessario per farli solidificare.

Golose varianti

Una volta pronti i biscotti lasciamoli freddare e, a piacimento, potremmo guarnire con dello zucchero a velo o il classico semolato prima di servire

Una vera scorpacciata di fibre e antiossidanti con questi biscotti senza uova, farina e burro perfetti in ogni momento che possiamo arricchire ulteriormente.

Se ne abbiamo qualche spicchio avanzato, potremmo aggiungere al composto qualche piccolo pezzetto di mela all’impasto.

