Una vera opportunità comprare a questi prezzi il titolo Techedge? Andiamo a rispondere alla nostra domanda attraverso un’ analisi seria e scrupolosa che tiene conto di aspetti legati ai fondamentali della società e ai grafici del titolo quotato a Piazza Affari.

Techedge (MIL:EDGE) in questo momento è invariato a 5,38. Da inizio anno ha segnato il minimo a 3,70 ed il massimo a 5,72.

La società quotata nel circuito di Borsa Italiana nell’anno 2018 a 4,25 fornisce soluzioni e servizi aziendali in tutto il mondo. Cosa attendere dopo il forte rialzo dai minimi segnati nel corso dell’anno?

Puntare ancora su ulteriori rialzi di breve, medio e lungo termine?

I nostri studi ci fanno essere molto ottimisti sulla società e riteniamo che seppure fra alti e bassi fisiologici il minimo di quest’anno verrà lasciato probabilmente alle spalle per molti anni se non per sempre.

Come al solito le nostre analisi e le affermazioni vanno valutate per step ed un’inversione grafica potrebbe negare e farci cambiare idea in merito.

Una vera opportunità comprare a questi prezzi il titolo Techedge

Abbiamo calcolato il fair value alla luce del discounted cash flow e “ci ritorna” un prezzo obiettivo a 19,35 con una sottovalutazione davvero straordinaria. Non ravvisiamo squilibri nei conti e/o altre preoccupazioni. L’asset ci sembra ben armonizzato e il management all’altezza del core business. Non leggiamo e non troviamo raccomandazioni di altri analisti.

Dal punto di vista grafico, ravvisiamo un pattern rialzista in corso dal time frame giornaliero all’annuale. Quello che potrebbe preoccupare è la scarsità dei volumi ma se la nostra view è corretta, da subito e nei prossimi giorni questi dovrebbero impennarsi. I prezzi attuali infatti sono di verifica e potrebbero rappresentare i prodromi per una forte direzionalità rialzista.

La nostra strategia di investimento

Comprare il titolo a mercato con stop loss a 5,27 di breve termine e 4,99 di lungo termine e mantenere per obiettivi davvero ambiziosi. Questo è un titolo che potrebbe raddoppiare ed oltre, entro pochi anni se non prima. Si procederà per step.