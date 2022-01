Le crespelle sono un’ottima soluzione quando abbiamo poco tempo per cucinare. Sono squisiti rotolini densi di ripieno che si sciolgono in bocca, buonissimi, leggeri e molto facili da preparare.

Il bello di questa ricetta è che possiamo riempire le crespelle come vogliamo, in base alle nostre preferenze. Non è sempre facile accontentare i gusti dei nostri cari, ma con questa ricetta farlo sarà molto più facile.

Queste crespelle vanno benissimo siamo come piatto unico di un pranzo domenicale, come primo piatto o come antipasto. Iniziamo subito a preparare le nostre gustosissime crespelle ripiene.

Una vera goduria queste crespelle ripiene di ricotta, spinaci e speck ottime come piatto principale per un pranzo da ricordare

Per il ripieno delle crespelle, abbiamo scelto di partire da una base classica: ricotta e spinaci.

Oltre ad essere buonissimi, gli spinaci sono ricchi di nutrienti importanti per l’organismo. Grazie a questi, infatti, gli spinaci aiuterebbero il nostro sistema immunitario, così come tutti questi altri alimenti ricchi di vitamina C. Ecco, quindi, cosa ci servirà per la nostra ricetta.

Ingredienti:

200 g di farina 00 o integrale;

3 uova;

400 gr di latte;

sale q.b.;

80 g di spinaci;

60 g di cubetti di speck;

80 g di ricotta.

Procedimento

Riempiamo una pentola con acqua e mettiamola sul fuoco. Quando l’acqua bollirà, potremo versare al suo interno degli spinaci, freschi o surgelati. Quando questi ultimi saranno teneri, potremo scolarli e posizionarli in uno scolapasta, per far scivolare via tutta l’acqua in eccesso.

Iniziamo, quindi, a preparare l’impasto. In una ciotola rompiamo 3 uova, quindi sbattiamole con una frusta elettrica o manuale. Aggiungiamo, poca per volta, 200 grammi di farina setacciata, più un pizzico di sale, e continuiamo a mescolare con la frusta.

A questo punto aggiungiamo 400 grammi di latte, lentamente, anche questa volta, senza smettere di mescolare.

Accendiamo i fuochi

Scaldiamo una padella a fiamma media e versiamo al suo interno un filo d’olio.

Ora versiamo un mestolo di impasto nella padella e lasciamo cuocere il tutto finché non vedremo formarsi una crespella. Lavoriamo sui lati della crespella con una paletta da cucina di legno.

Quando finalmente riusciremo a staccarla, giriamola per farla cuocere dall’altro lato.

Nel momento in cui capiremo che la crespella sarà pronta, la toglieremo dalla padella e la appoggeremo in un piatto. Ripetiamo questa operazione per cucinare le altre crespelle, finché l’impasto non sarà terminato.

Riempiamo le crespelle con l’impasto

Ora dovremo solo riempire le nostre crespelle con l’impasto.

Nella stessa terrina, mischiamo insieme gli spinaci, la ricotta, più i cubetti di speck, precedentemente dorati in padella. In ogni crespella, quindi, inseriamo 2 cucchiai dell’impasto.

Ripieghiamo ogni crespella su se stessa, per creare una sorta di involtino. Così le nostre crespelle saranno finalmente pronte. Come vedremo, sono vera goduria queste crespelle ripiene di ricotta, spinaci e speck ottime come piatto principale per un pranzo da ricordare.