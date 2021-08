Ci si avvicina al mese di settembre e visto il cambio di stagione, è possibile che alcuni animaletti comincino a farsi vedere nelle nostre case. Fra questi troviamo blatte, formiche, scarafaggi, tafani, acari e quanto altro. In natura sono molto utili ma nelle abitazioni potrebbero creare qualche problema. Ecco perché è una vera fortuna avere in casa questo simpatico insetto che scaccia gli altri. Tuttavia non bisogna giudicarlo dall’aspetto, anzi la scutigera è un animaletto innocuo.

Un insetto come aiuto

Il mese di settembre potrebbe nascondere delle sorprese a volte poco gradite. Si rientra dalle vacanze e si trovano in casa quegli animaletti che tanto temiamo. Fra questi gli scarafaggi e le blatte che si nascondono di giorno ed escono di notte. Mosche e zanzare che nel periodo settembrino svolazzano nelle stanze e le formiche in perenne ricerca di cibo.

Tuttavia fra i tanti insetti che potremmo incontrare ce n’è uno che faremmo bene a non scacciare. È una presenza provvidenziale che potrebbe rivelarsi utile contro gli altri insetti.

Una vera fortuna avere in casa questo simpatico insetto che scaccia gli altri

Assomiglia a un centopiedi con la differenza di avere delle zampette più lunghe e meno numerose. Il suo colore è giallastro ed è originario proprio dei paesi che affacciano sul Mediterraneo. Se lo si incontra per la prima volta, può fare una certa impressione, ma non è affatto aggressivo. Entra in casa dalla cantina o da qualche piccola fessura.

La sua presenza è da considerarsi positiva. La scutigera infatti è un formidabile divoratore di insetti. Ne mangia molti e dalla sua agilità non si salvano mosche e zanzare, ragni, scarafaggi e blatte, cimici dei letti e termiti.

Inietta il suo veleno alla preda attraverso le prime due zampe. Tuttavia per uomo, cane e gatto, il suo morso corrisponde a quello di una puntura d’ape. In ogni caso, come per tutte le punture di insetti, ci possono essere delle reazioni individuali. La scutigera però è del tutto innocua e attacca solo per difendersi.

Il gatto

Anche il gatto può rivelarsi utile nella caccia a certi insetti di casa. Il suo istinto lo porta a inseguire e catturare tutto ciò che si muove. Non a caso caccia i topolini, e questi restano ben lontani dall’abitazione, se sentono il suo odore. Ma oltre ai topolini i suoi artigli catturano volentieri anche scarafaggi e blatte.

Se però si cerca un divoratore di insetti per orto e giardino, allora non si può fare a meno di ricorrere al simpaticissimo riccio.