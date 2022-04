Sappiamo bene quanto, ogni giorno, gettiamo via degli scarti che crediamo inutili e superflui. In cucina, in particolar modo, capita spessissimo che avanzi del cibo. E alcuni di noi, senza neanche pensarci, decidono di relegarlo nella spazzatura. In realtà, non c’è errore più grande di questo. Infatti, in tantissimi non sanno che gli avanzi possono essere riutilizzati ogni giorno per dare vita a delle creazioni davvero interessanti. Non solo possono essere usati nuovamente per altri piatti ma, oltretutto, possono tornarci più che utili anche nella vita domestica.

Riciclare gli scarti della cucina, ecco alcune idee per riutilizzare in modo creativo e geniale il cibo avanzato dai pasti

Ci sono tantissimi scarti da cucina che potremmo usare nuovamente e che potrebbero tornarci più che utili. L’importante è avere delle idee, per poterle mettere in pratica e riuscire finalmente a poter risparmiare senza dover buttare via nulla. Se non dovessimo avere l’ispirazione al momento, però, nessuna paura. Infatti, ci sono tantissimi spunti che possiamo trovare e che potrebbero tornarci più che utili. In questo nostro precedente articolo, per esempio, abbiamo visto come possiamo riutilizzare uno scarto inaspettato come l’acqua di cottura delle patate. Considerata forse inutile da moltissime persone, in realtà questo scarto da cucina può essere davvero efficace, in modo totalmente inaspettato, nelle pulizie domestiche.

E ancora, in cucina potremmo anche utilizzare un altro scarto poco preso in considerazione. Stiamo parlando dei residui del sedano, delle parti che spesso vengano messe nella spazzatura. Anche di questo abbiamo parlato in un nostro precedente articolo, in modo tale da sapere cosa fare con esattezza.

Una vera e propria follia quella di gettare via il pollo avanzato dalla cena perché può tornarci utilissimo nella vita di ogni giorno

Oggi ci concentriamo invece su un altro tipo di scarto, molto facile da trovare nelle cucine di tutti noi. Stiamo parlando del pollo avanzato. Infatti, può capitare facilmente di cucinare un po’ di pollo per la cena. E succede ancora più spesso di non riuscire a terminarlo come ci saremmo aspettati. In questo caso, però, non c’è cosa più sbagliata di buttarlo via. Infatti, potremmo prendere spunto e utilizzarlo in diverse ricette. Una di queste è proprio la pizza con il pollo sopra.

Ordiniamo una semplice pizza rossa, che è certamente tra le meno care, e mettiamo intanto in padella gli avanzi del pollo che durante la cena non sono stati terminati. Facciamoli rosolare con un goccio di olio extravergine di oliva e, successivamente, mettiamoli sulla nostra pizza rossa. Perciò, ora sappiamo che è una vera e propria follia quella di gettare gli avanzi del pollo, perché possiamo comprare una pizza a poco e condirla con gusto e intelligenza.

