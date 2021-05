Tra poco arriveranno anche le classiche serate calde e afose in cui ci ritroveremo con la voglia di mangiare qualcosa di leggero e delicato. Ecco una vera e propria esplosione di sapore e benessere la nostra torta light alle verdure con tutti gli ingredienti per una cena leggera di sole 150 calorie. Protagoniste assolute di questa ricetta, due splendide verdure di stagione: verdure e melanzane. Ma, con l’aggiunta, volendo di un po’ di cipolla e qualche erbetta aromatica. Della serie: come mangiare qualcosa di appetitoso, senza avere rimorsi con la bilancia.

Gli ingredienti della nostra torta light

Proponiamo gli ingredienti per una classica torta salata:

una base brisée, possibilmente light;

4 uova;

una melanzana;

due zucchine;

mezza cipolla;

1 pomodoro saporito;

30 grammi di parmigiano o padano;

qualche foglia di basilico fresco;

sale e pepe;

dell’aglio tritato.

La preparazione

puliamo e affettiamo le nostre verdure, sminuzzandole e facendone un soffritto, con poco olio e maggiore acqua;

una volta pronto, aggiungiamo il pomodoro, il basilico, sale e pepe quanto basta e dell’aglio per aromatizzare;

diamo ancora un colpetto di fuoco, con un goccio d’acqua, amalgamando bene il tutto;

rompiamo le uova in una terrina, aggiungiamo un pizzico di sale e

pepe e uniamole alle nostre verdure, a cui, avremo tolto in precedenza delle melanzane e delle zucchine che faranno da copertura;

stendiamo la base della torta, adagiandola sulla carta da forno e versandoci sopra le nostre verdure, con una spolverata finale di grattugiato e le verdure che avevamo tenuto da parte per la decorazione;

infiliamo nel forno a 180 °, funzione ventilata per una mezz’oretta, consigliando di alternare la torta nei vari ripiani del forno, per una cottura omogenea dell’esterno e della farcitura.

