Il plum-cake è un dolce dalle origini antiche, che nacque in versione salata con l’aggiunta di prugne. Poi si trasformò, nel passaggio dalle varie Nazioni, in una torta dolce. Essa aveva come alimento base la prugna che fu successivamente sostituita con uvetta e frutta candita.

Una vera e propria delizia per il palato questa sofficissima torta di mele pronta in pochi minuti

Tradotto in italiano infatti il termine plum-cake significa proprio torta alle prugne. Oggigiorno la ricetta prevede l’utilizzo degli ingredienti più vari, dalla frutta secca, alle gocce di cioccolato, nella variante al caffè o alla crema.

Ma oggi vogliamo proporre una vera e propria delizia per il palato, questa sofficissima torta di mele pronta in pochi minuti, piacerà davvero a tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I segreti

Il segreto che renderà questa torta estremamente soffice è la presenza dello yogurt, oltre che la montatura delle uova. Inoltre la presenza di mele renderà la torta umida e gustosa, al profumo di cannella. Una goduria per i nostri sensi.

Plum-cake sofficissimo alle mele

Ingredienti:

250 g di farina;

3 mele;

250 g di yogurt al naturale classico o greco;

150 g di zucchero;

120 g di burro;

3 uova;

1 bustina di lievito;

cannella q.b. a scelta;

mandorle a lamelle.

Procedimento

Rompere le uova e metterle in una ciotola, aggiungere lo zucchero e montare il composto con le fruste elettriche. Per ottenere un composto più spumoso e morbido mettere le uova in una planetaria o robot da cucina e montare fino ad ottenere un composto spumoso e dal colore chiaro. Aggiungere lo yogurt e il burro fuso. Amalgamare il composto per qualche minuto. Aggiungere la farina e il lievito setacciati e la cannella, poco alla volta cercando di non smontare il composto. Un consiglio è quello di miscelare dal basso verso l’alto così da incorporare aria.

Affettare le mele, metterle all’interno del composto e mescolare con una spatola. Rivestire lo stampo da plum-cake (la misure ideale è 30 per 10 cm) con carta da forno e versare il composto all’interno dello stesso. Guarnire la superficie con una mela a spicchi sulla quale spolverare la granella di zucchero. Aggiungere ai lati della mela, lungo i bordi le lamelle di mandorle. Cuocere in forno pre riscaldato a 180 °C per 50 minuti.

La torta è pronta! Oltre ad essere una vera delizia avrà anche un grandioso aspetto tanto da lasciare gli ospiti senza parole. Inoltre è possibile trovare altre deliziose ricette cliccando qui.