Chi ha detto che per fare degli ottimi dolci serva necessariamente il forno? Infatti non è assolutamente così, soprattutto se abbiamo voglia di un dolce rinfrescante ed estivo. Con la bella stagione ormai iniziata, anche il caldo si fa sentire. C’è infatti chi non ha saputo dire di no al primo gelato della stagione.

Oltre al gelato ci sono, però, anche tantissimi altri dolci che possiamo mangiare. Se abbiamo tempo e gli strumenti, il gelato è uno dei quei dessert che possiamo fare in casa. In alternativa, possiamo andare dal nostro gelataio di fiducia e prendere una vaschetta. Se, invece, ci troviamo al supermercato, ci sono tantissimi gelati confezionati dal gusto ottimo.

Ma non finisce assolutamente qui. Infatti, con il gelato possiamo preparare dei gustosissimi dolci anche a casa. Dolci che possiamo servire se abbiamo ospiti o che possiamo portare come dono se gli ospiti siamo noi. Ora allora vedremo come fare un dolce tipico d’oltralpe con degli ingredienti semplicissimi e senza dover usare il forno.

Una vera delizia estiva questo dessert da fare con soli 3 ingredienti senza l’uso del forno

Il dolce di oggi è il vacherin. Questo è un tipico dolce d’oltralpe, molto amato sia per il gusto sia per la sua freschezza. È un dolce veramente facile da fare. Se, invece, vogliamo cimentarci in cose più complesse, allora possiamo anche usare il forno e altri ingredienti particolari.

Ma, se vogliamo fermarci al livello base, non sarà poi molto complesso realizzarlo. Oggi vediamo la versione con il mango, ma possiamo scegliere qualsiasi tipo di frutto che più ci aggrada.

Partiamo con la realizzazione del gelato per 8 persone, quindi per 8 piccoli stampi. Per farlo ci serviranno:

2 manghi;

50 g di zucchero a velo;

10 ml di succo di limone;

70 g di meringhe sbriciolate;

100 ml di panna intera montata.

Per decorare, invece, occorreranno 200 ml di panna intera e 30 g di meringhe sbriciolate. E per finire, dei pistacchi da cospargere sopra il tutto.

Prepariamo il nostro vacherin

Come prima cosa frulliamo i pezzetti di mango con lo zucchero a velo e il succo di limone. Incorporiamo con cura la meringa e la panna montata e distribuiamo il composto negli stampini che abbiamo in precedenza acquistato. Prepariamone 8 e poi facciamo congelare per 2 ore. Poi montiamo la panna assieme alla meringa e disponiamo in una sac à poche con beccuccio liscio. Spruzziamo dolcemente la panna sul bordo del gelato di mango e facciamo congelare per altre 2 ore. Prima di servire i dolci, facciamoli stare in frigo per 15 minuti e infine cospargiamoli di pistacchi. Ed ecco che sarà una vera delizia estiva questo dessert da fare in qualsiasi occasione.

Approfondimento

Non viene da molto lontano questo straordinario piatto per la domenica da cucinare ai nostri ospiti