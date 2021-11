Ci sono giornate in cui si ha voglia di preparare qualcosa di sfizioso ma in poco tempo. Altre volte, invece, magari nel weekend, si sta ai fornelli a lungo per piatti ricchi di ingredienti e di gusto. Anche quando prepariamo un panino o una cotoletta possiamo renderli speciali con poco. C’è sempre in casa, ad esempio, qualche cipolla. Utilizzare le cipolle dona più gusto ai piatti ma apporta anche tanti benefici. La cipolla è ricca di antiossidanti, ha proprietà diuretiche, potrebbe abbassare i livelli di colesterolo e contrastare l’osteoporosi. La si usa di solito con sedano e carota per il soffritto o cruda in insalata.

Una veloce ricetta per rendere saporita la cipolla e qualche consiglio per eliminare il fastidioso alito cattivo che ci lascia

Tra le tante preparazioni potremmo farla caramellata per arricchire un panino con hamburger o farne un contorno per un piatto a base di carne. Un’altra idea è quella di mangiarla sopra a una fetta di pane tostata.

Cipolla caramellata

500 g di cipolle bianche o rosse;

2 cucchiai di zucchero semolato;

150 ml di vino rosso;

una noce di burro oppure dell’olio d’oliva;

acqua;

sale e pepe.

Pulire le cipolle e tagliarle a fette. In una padella fare sciogliere il burro o scaldare l’olio. Mettervi le cipolle, lo zucchero, un pizzico di sale e un po’ d’acqua. Coprire con un coperchio e lasciare cuocere. L’importante è stare attenti a non farle rapprendere e, quindi, aggiungere altra acqua al bisogno. Verso la fine della cottura versare il vino in padella. Quando le cipolle si saranno ammorbidite al punto giusto e avranno assorbito il vino, aggiungere un pizzico di pepe e toglierle dal fuoco.

Qualche rimedio per l’alito cattivo

Mangiare le cipolle può portare a uno spiacevole inconveniente: l’alito cattivo. Questo stato infastidisce noi e chi ci sta intorno. In questo caso, ci sono alcuni rimedi naturali che possono aiutarci. Dopo aver lavato i denti, se abbiamo ancora l’alito che sa di cipolla, possiamo masticare un chicco di caffè per qualche minuto per poi sputarlo.

Utile si rivela anche masticare un chiodo di garofano oppure fare gli sciacqui con un suo infuso. Si possono fare anche con acqua e limone. Un altro metodo consiste nel masticare qualche fogliolina di menta, che toglierà il fastidio e ci lascerà una gradevole sensazione di freschezza. Lontano dai pasti si può anche bere un infuso di zenzero oppure una tazza di tè verde.

Abbiamo, dunque, appreso una veloce ricetta per rendere saporita la cipolla e qualche consiglio per eliminare il fastidioso alito cattivo che ci lascia.