Una veloce correzione per il Dow Jones è molto vicina. Attenzione a non farsi trovare impreparati

Della forza spaventosa del Dow Jones abbiamo già parlato nel report precedente, quando abbiamo evidenziato come il segnale ribassista di due settimane fa fosse un falso segnale in quanto immediatamente negato dalla pronta reazione delle quotazioni. Tuttavia una veloce correzione per il Dow Jones è molto vicina.

Come vedremo nell prosieguo di questo report, infatti, le quotazioni si stanno avvicinando a livelli dove la probabilità che si possa proseguire al rialzo, prima di un salutare ritracciamento, è veramente molto piccola.

Come sfruttare gli indici americani per guadagnare su tutti i mercati

Se fai day-trading, c'è una novità succulenta per te. Iscriviti al webinar gratuito del 25 Marzo per conoscere in anteprima mondiale la strategia innovativa che rivoluzionerà il tuo modo di fare trading Scopri di più

Andiamo, quindi, a studiare in dettaglio i livelli da monitorare nelle prossime settimane.

Una veloce correzione per il Dow Jones è molto vicina. Per non farsi trovare impreparati monitorare con attenzione i livelli dell’analisi grafica

Il Dow Jones (clicca qui per le quotazioni) ha chiuso la seduta del 12 marzo a quota 32.778,64 in rialzo dello 0,90% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo del 4,07%.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma il III obiettivo di prezzo in area 33.400 è veramente molto vicino. Trattandosi del cosiddetto limite invalicabile la probabilità che si possa andare oltre è molto piccola. Lo scenario più probabile, quindi, è quello che vede un rialzo fino in area 33.400 prima di un ritracciamento che possa arrivare fino in area 30.970 (II obiettivo di prezzo). Solo una chiusura inferiore a questo livello e/o un segnale ribassista dello Swing Indicator farebbero invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

Nel lungo periodo la massima estensione del rialzo in corso si trova ancora più in alto, precisamente in area 41.795. Prima, però, c’è l’ostacolo in area 33.950 (II obiettivo di prezzo) che potrebbe rallentare la corsa al rialzo e dare origine a un ritracciamento. Soprattutto se si nota che questo livello è molto vicino a quello in area 33.400 di cui abbiamo parlato sul time frame settimanale. Questo ritracciamento, però, non dovrebbe impedire il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 41.793.

Solo una chiusura mensile inferiore a 26.032 e/o un segnale ribassista dello Swing Indicator farebbero invertire al ribasso la tendenza in corso.