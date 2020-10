Il freddo autunnale fa spesso sorgere il desiderio di mangiare qualcosa di caldo. Fortunatamente questa voglia può essere soddisfatta in maniera sana e nutriente grazie a tutte le verdure che questa stagione ci offre: i broccoli, i funghi e ogni genere di cavolo.

Ma non dimentichiamoci della zucca, simbolo per eccellenza dell’ormai prossima festività di Halloween. Ecco svelata la ricetta per una vellutata di zucca agli aromi per rendere più piacevoli le piovose serate di autunno!

Gli ingredienti

a) 400 grammi di polpa di zucca;

b) zenzero quanto basta;

c) mezza cipolla di medie dimensioni;

d) paprika affumicata quanto basta;

e) olio quanto basta;

f) pepe quanto basta;

g) una carota di medie dimensioni.

Come preparare una vellutata di zucca agli aromi per rendere più piacevoli le piovose serate di autunno

In quest’altro articolo abbiamo spiegato come preparare la zuppa di zucca, un classico da gustare nella stagione autunnale. Questa versione però, oltre a bandire qualsiasi altro tipo di verdura dal composto a parte la carota, presenta un decisamente gusto più particolare.

Infatti l’aggiunta delle spezie daranno a questo primo piatto un sapore che stupirà tutti i vostri ospiti. Allora prepariamola insieme.

Prima di tutto è necessario mettere sul fuoco una padella cosparsa di olio. Peliamo e tritiamo finemente la cipolla e la carota e mettiamole a soffriggere.

Quando i pezzettini saranno diventati dorati, aggiungiamo i 400 grammi di zucca e quanto desideriamo di zenzero grattugiato. Ricopriamo le verdure con un bicchiere d’acqua e cuociamole dieci minuti per renderle morbide.

Una volta che sarà trascorso il tempo necessario, mettiamo il composto nel mixer. Frulliamo fino a che non sarà diventato cremoso. Saliamo e pepiamo adeguatamente la vellutata, condendola con un abbondante giro di olio. Cospargiamo la superficie con molta paprika.

Ecco la ricetta per una vellutata di zucca agli aromi per rendere più piacevoli le piovose serate di autunno.