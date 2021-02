Una variante light e gustosa della classica parmigiana di melanzane ottima da mangiare sia calda che fredda

Tra i prodotti agroalimentari maggiormente diffusi in Italia troviamo le melanzane. Questi ortaggi sono molti amati da tutti gli italiani per la loro versatilità in cucina. Tutti conosciamo la famosissima parmigiana di melanzane un piatto che ha subito, nel corso degli anni, moltissime rivisitazioni.

Nonostante il gusto eccezionale, la versione classica di questa pietanza non è consigliata a coloro i quali seguono una dieta ipocalorica. Per non rinunciare al sapore di questo prelibato piatto, una valida alternativa è rappresenta dai medaglioni di melanzane alla parmigiana. Questa variante light e gustosa della classica parmigiana di melanzane, è ottima da mangiare sia calda che fredda.

Ciò che differenzia profondamente le due ricette è la tipologia di cottura. Nei medaglioni le melanzane sono grigliate al forno, anziché fritte nell’olio. Questa differente modalità di preparazione dona a questa rivisitazione maggiore leggerezza, ma non ne modifica minimamente il sapore.

Cosa occorre?

Gli ingredienti indispensabili a realizzare la ricetta dei medaglioni di melanzane alla parmigiana, sono i seguenti:

2 melanzane, di media grandezza;

200 grammi di polpa di pomodoro;

mezza cipolla;

1 spicchio d’aglio;

30 grammi di parmigiano reggiano;

10 grammi di pane grattugiato;

sale, pepe e olio e.v.o., q.b.

Prepariamo gli squisiti medaglioni di melanzane alla parmigiana

Il primo passaggio da compiere è lavare per bene le melanzane. Una volta che tutte le eventuali impurità sono state rimosse con cura, è necessario tagliarle a rondelle. Successivamente le melanzane andranno incise, su tutta la loro superficie, e disposte su una teglia da forno.

Proprio in queste fessure si andrà ad infilare qualche pezzettino d’aglio, utile a dare maggiore gusto alla preparazione. A questo punto è possibile infornare le melanzane a 180 ° per circa 20 minuti dopo averle salate, pepate e condite con olio EVO.

In questo lasso di tempo è consigliato iniziare a preparare il sugo di pomodoro. Da parte occorre tagliare finemente le cipolle che andranno fatte rosolare in padella, insieme a ciò che rimane dell’aglio. Per completare il sugo, utile a guarnire a dovere i medaglioni, dovremmo aggiungere agli ingredienti citati il pomodoro e il basilico.

A questo punto occorre estrarre le melanzane del forno, aggiungere il pan grattato e rimettere nuovamente in forno per circa 10 minuti. Passato questo tempo per completare la preparazione e dare un tocco in più al piatto incorporare il sugo e il parmigiano, infornando per l’ultima volta fino a quando non sarà gratinato il formaggio.

Ed ecco pronta una variante light e gustosa della classica parmigiana di melanzane ottima da mangiare sia calda che fredda.

Buon appetito!