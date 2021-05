Parlare di pollo, significa mettere davvero d’accordo tutte le categorie. Dai bambini agli sportivi, dai golosi ai soggetti in dieta. Un secondo che in tutte le sue forme continua a riscuotere un grande successo su tutte le tavole. Nonostante la sua semplicità. Inoltre c’è una variante innovativa per questo straordinario secondo al forno che si prepara in pochi minuti. Faremo infatti la felicità degli appassionati di aromi, con questo meraviglioso pollo speziato.

Ultimi colpi prima del caldo

Il pollo è anche una di quelle poche carni che riusciamo a servire tutto l’anno. Cuocerlo al forno adesso, significa sparare le ultime cartucce prima dell’arrivo del caldo. Con conseguente messa in letargo del forno. Ma, sappiamo bene tutti quanto sia adorabile anche il pollo nelle insalate fredde, o, abbinato ai piatti estivi con la maionese e le verdure. Se decidiamo di provare questa ricetta, è, quindi il momento giusto prima di cambiare idea per l’arrivo del grande caldo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Gli ingredienti della nostra ricetta

Ecco gli ingredienti per una variante innovativa per questo straordinario secondo al forno che si prepara in pochi minuti:

1 kg di pollo con tagli a nostro gradimento;

1 kg di patate;

aglio;

olio extravergine;

curry, cumino, pepe, noce moscata, origano, rosmarino e salvia;

sale.

Abbiamo inserito appositamente tutta una serie di spezie, che potremo comunque arricchirà ulteriormente a seconda del nostro gusto.

La preparazione semplice e veloce di questo pollo

Prendiamo tutti i tagli del nostro pollo e disponiamoli all’interno di un contenitore ampio, possibilmente in vetro.

Aggiungiamo olio, aglio e tutte le spezie ed erbe aromatiche che decidiamo di utilizzare. Mescoliamo tutto per bene, in modo che il pollo si impregni del gusto e dell’aroma delle spezie.

Nello stesso tempo, laviamo e tagliamo a spicchi le patate.

Riponiamo il tutto sulla leccarda del forno, ricoperta di carta da cottura, con il pollo in posizione centrale e le patate tutto attorno.

Cuociamo a 200 ° per circa 40 minuti, al termine dei quali il nostro pollo sarà pronto per essere gustato, dopo aver riempito casa di magnifici profumi.

Approfondimento

Ma pochi sanno che bastano questi piccoli errori per distruggere la nostra pizza fatta in casa