Il cheesecake tiramisù è un dolce goloso, originale ed economico facile da preparare e perfetto per ogni occasione. Stiamo parlando di una ricetta irresistibile, ideale come dessert sfizioso da gustare alla fine di un pasto con tutta la famiglia.

Ma anche perfetto per concludere una cena romantica e fare bella figura con la propria dolce metà. Ecco allora che in questo articolo vedremo assieme come cucinare una variante gustosa e semplice del tiramisù, perfetta per ogni occasione.

Tutti gli ingredienti

Per otto porzioni:

a) 200 grammi di savoiardi;

b) 200 millilitri di caffè;

c) 400 grammi di mascarpone;

d) 150 millilitri di panna fresca;

e) 250 grammi di formaggio fresco;

f) 100 grammi di zucchero a velo;

g) 5 fogli di gelatina;

h) latte;

i) cacao amaro.

Come preparare il cheesecake tiramisù

Per prima cosa rivestiamo il fondo di uno stampo, di 20 cm circa, con carta da forno e imburriamo per bene le superfici.

Lasciamo poi ammorbidire la gelatina in acqua fredda per almeno una decina di minuti.

Prepariamo il caffè e lasciamolo a raffreddare per bene.

A questo punto inzuppiamo via via i savoiardi nel caffè per poi appoggiarli sul fondo del nostro stampo.

In una ciotola capiente frulliamo il mascarpone, la panna, lo zucchero a velo e il formaggio cremoso fino ad ottenere una crema omogenea.

Strizziamo la gelatina e sciogliamola in un pentolino di latte a fuoco dolce. Aggiungiamo poi due cucchiaiate della crema al mascarpone mescolando velocemente.

Versiamo il tutto in una ciotola capiente e uniamo il resto della crema, poco per volta, con una frusta elettrica.

Una volta completati questi passaggi dovremo solo riempire lo stampo con metà della crema, livellare e spolverare con il cacao amaro.

Creiamo poi un secondo strato di savoiardi, sempre intingendoli prima nel caffè, e versiamo il resto della crema appiattendo con una spatolina.

Dopo 4 ore in frigo avremo allora ottenuto una variante gustosa e semplice del tiramisù, perfetta per ogni occasione.

